Shah Rukh Khan, Salman Khan et Aamir Khan rejoignent Sunny Deol pour célébrer le succès de Gadar 2 et regarder des vidéos virales

Alors que Gadar 2, la vedette de Sunny Deol, est sur le point de dépasser les 500 millions de roupies, l’équipe du film a organisé samedi une grande fête à Mumbai, à laquelle ont participé de gros bonnets de l’industrie cinématographique hindi, dont Shah Rukh Khan, arrivé avec sa femme Gauri Khan, Salman Khan et Aamir Khan.

Après que Salman ait quitté la fête plus tôt, Shah Rukh et Aamir ont même été vus posant avec Sunny pour les photographes tard dans la nuit. Les vidéos de celui-ci deviennent virales sur Internet, les internautes partageant leurs réactions enthousiastes. L’un d’eux a écrit : « Le bon vieux Bollywood est de retour », tandis qu’un autre a ajouté : « Maintenant, c’est la vraie fête à succès de Bollywood avec de vraies superstars, mon cœur des années 90 est excité et heureux aujourd’hui. »

Shah Rukh Khan attend la sortie de son acteur Jawan, qui sortira en salles le 7 septembre. Réalisé par Atlee, le film met en vedette Nayanthara dans le rôle principal et Vijay Sethupathi dans le rôle du principal antagoniste. Si l’on se fie aux numéros de réservation à l’avance, il ne sera pas incorrect de dire que Jawan va retrouver le succès colossal de Gadar 2.

Le prochain Tiger 3 de Salman Khan devrait sortir à Diwali. Mettant également en vedette Katrina Kaif, le thriller d’espionnage sera le cinquième film de l’univers d’espionnage YRF après Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai, War et Pathaan. Après que Salman ait fait une apparition pleine d’action dans Pathaan de SRK plus tôt cette année, ce dernier sera vu dans une apparition explosive dans Tiger 3.

Aamir Khan devrait également rebondir peu de temps après avoir mis fin à sa pause d’acteur. Il a été rapporté que l’acteur de Dangal avait verrouillé Noël 2024 pour sa prochaine sortie après avoir annoncé sa pause l’année dernière suite à l’échec au box-office de l’adaptation hindi de Forrest Gump, Laal Singh Chaddha.













Pour en revenir à la soirée à succès de Gadar 2, plusieurs autres célébrités telles que Sara Ali Khan, Kartik Aaryan, Sidharth Malhotra, Kiara Advani, Ajay Devgn, Kajol, Anupam Kher, Sanjay Dutt, Vicky Kaushal, Aditya Roy Kapur, Ananya Panday, Abhishek Bachchan , Varun Dhawan, Jackie Shroff, Anil Kapoor et Prem Chopra ont assisté à l’événement.

