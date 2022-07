Shah Rukh Khan, Salman Khan, Deepika Padukone, Sridevi et d’autres stars de Bollywood qui ont secoué le box-office avec ces triangles amoureux SUPERHIT

Triangles amoureux et Bollywood vont de pair depuis la création du Industrie cinématographique hindi et ils continueront à le faire jusqu’à ce que le cinéma existe. Et bien que nous ayons vu des tonnes de Films bollywoodiens ça a été triangle amoureuxcertains se sont vraiment démarqués au fil des ans, notamment par la façon dont ils ont conquis le cœur du public et fixé le box-office sur le feu. Aujourd’hui, nous avons déterré ceux mettant en vedette ce Shah Rukh Khan, Salman Khan, Deepika Padukone, Sridevi et d’autres qui ont bel et bien secoué le box-office.

Alors, sans plus tarder, voici les trente plus gros succès Triangles amoureux de Bollywood au box-office avec de grandes stars comme Shah Rukh Khan, Salman Khan, Deepika Padukone, Sridevi et plus encore, ainsi que leurs collections et leurs verdicts au box-office. (Remarque : Seuls les films avec des triangles amoureux comme thème central ont été pris en compte, c’est pourquoi des films comme Hum Aapke Hain Koun et Kya Kehna n’ont pas été pris en compte. En outre, les films où le tiers est un amant obsessionnel, comme dans Darr et Agni Sakshi, ont été laissés de côté.)

Gumrah (1963): 1,25 crore net – Hit

Sangam (1964): 4 crore net – Blockbuster

Ayee Milan Ki Bela (1964): 2,25 crore net – Superhit

Hamraaz (1967): 2,25 crore net – Superhit

Daag (1974): 3,25 crore net – Superhit

Kabhi Kabhie (1976): 2 crore net – Hit

Muqaddar Ka Sikandar (1978): 8,50 crore net – Blockbuster de tous les temps

Qurbani (1980): 6 crore net – Superhit

Dostana (1980): 4,50 crore net – Superhit

Tohfa (1984): 4,50 crore net – Superhit

Chandni (1989): 8 crore net – Superhit

Saajan (1991): 10 crore net – Superhit

Deewana (1992): 7,75 crore net – Superhit

Laadla (1994): 7,50 crore net – Hit

Yeh Dillagi (1994): 5,72 crore net – Hit

Kabhi Haan Kabhi Naa (1994): 3,88 crore net – Semi-Hit

Rangeela (1995): 20,22 crore net – Blockbuster

Saajan Chale Sasural (1996): 13,82 crore net – Hit

Dil To Pagal Hai (1997): 34,97 crore net – Superhit

Pardes (1997): 22,83 crore net – Hit

Judai (1997): 14,10 crore net – Superhit

Deewana Mastana (1997): 13,59 crore net – Hit

Kuch Kuch Hota Hai (1998): 46,87 crore net – Blockbuster

Biwi n ° 1 (1999): 25,58 crore net – Hit

Hum Dil De Chuke Sanam (1999): 24,76 crore net – Hit

Taal (1999): 21,50 crore net – Hit

Dhadkan (2000): 14,02 crore net – Hit

Kal Ho Naa Ho (2000): 38,55 crore net – Superhit

Andaaz (2003): 15,94 crore net – Hit

Meurtre (2004): 15,01 crore net – Superhit

Maine Pyar Kyun Kiya (2005): 25,69 crore net – Semi-Hit

Kabhi Alvida Naa Kehna (2006): 44,41 crore net – Semi-Hit

Dostana (2008): 44,38 crore net – Semi-Hit

Mere Brother Ki Dulhan (2011): 57,41 crore net – Hit

Cocktail (2012): 71 crore net – Superhit

Raanjhanaa (2013): 60,35 crore net – Coup

Shuddh Desi Romance (2013): 46,60 crore net – Hit

Héros principal de Tera (2014): 50,60 crore net – Coup

Bajirao Mastani (2015) : 184,20 crore net – Hit