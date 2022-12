Shah Rukh Khan révèle son look brûlant de Besharam Rang, les fans disent que “King Khan vieillit comme du bon vin”

Après que le teaser de Pathaan ait été dévoilé le jour de l’anniversaire de Shah Rukh Khan le 2 novembre, la première chanson du film Besharam Rang devrait sortir le lundi 12 décembre. Le look torride de Deepika Padukone dans un monokini doré de la chanson est devenu viral et maintenant, le dimanche 11 décembre, SRK a dévoilé son propre look de la chanson à venir.

Partageant la photo, l’acteur de Swades a écrit : “Des bateaux… de beauté… et Besharam Rang !”. Ses photos sont instantanément devenues virales, les internautes appréciant son look dans la section des commentaires. Un de ses fans a écrit : « King Khan vieillit comme du bon vin », tandis qu’un autre commentaire disait : « L’âge n’est qu’un chiffre pour SRK ! ».





Parlant de présenter Shah Rukh comme le roi du cool dans Besharam Rang, le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, a déclaré dans un communiqué : “Shah Rukh Khan a longtemps été le roi du cool sur grand écran et il est de retour à son meilleur sans effort dans Pathaan’s. première chanson Besharam Rang. Nous avions SRK qui ressemblait à un million de dollars dans les villes côtières d’Espagne pour la chanson et il a travaillé sa magie devant la caméra”.

“SRK sera vu en train de laisser tomber ses cheveux avec Deepika dans ce morceau de fête de la saison. Il a poussé son corps pour que le film soit à son meilleur et a également affiché un pack de huit dans cette chanson, ce qui devrait rendre ses fans très ravi de voir leur idole ressembler à elle à Pathaan”, a-t-il conclu.

Les deux ont grésillé en Espagne alors que des photos divulguées des décors de Besharam Rang ont pris d’assaut Internet plus tôt cette année. Le duo glamour a tourné cette chanson extrêmement montée à Majorque alors que SRK affichait un pack de huit et DP son corps de bikini parfait. Ils se sont ensuite dirigés vers Cadix et Jerez en Espagne où ils ont bouclé le programme le 27 mars.