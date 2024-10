Shah Rukh Khan révèle qu’il s’est tourné vers l’alcool à cause de son anxiété pendant le tournage de « Devdas » : « Je ne voulais pas que tu ressentes de l’amour pour lui » | Actualités du cinéma hindi

Shah Rukh Khan est sans aucun doute l’un des acteurs les plus célèbres au monde, et King Khan maintient toujours la concurrence à un niveau élevé grâce à ses rôles uniques. En tant que star entrée à Bollywood sans héritage, il a construit sa propre époque dans l’industrie.

Dans une récente conversation, il a révélé que malgré le fait que de nombreuses stars chevronnées l’aient découragé de faire « ‘ de Sanjay Leela Bhansali. Devdas ‘, il a accepté le rôle de sa défunte mère, pensant qu’elle l’apprécierait du ciel.

Après avoir reçu le prix Pardo alla Carriera Ascona-Locarno Tourisme au 77ème Festival du film de Locarno Shah Rukh a partagé quelques histoires sur sa carrière et ses films lors d’une discussion organisée par les producteurs de l’événement. Il a discuté de sa décision de reprendre « Devdas » (2002) de Sanjay Leela Bhansali, malgré les conseils de vétérans de l’industrie de reconsidérer sa décision. Il a expliqué que sa motivation provenait de la conviction profonde que sa défunte mère, Lateef Fatima, aurait apprécié le film. Khan a exprimé une idée sentimentale selon laquelle créer de grands films permet à ses parents de veiller sur lui du ciel, le décrivant comme une « pensée enfantine ». « Pour une raison quelconque, j’ai toujours pensé que si je faisais des films très importants, ma mère et mon père pourraient les voir du ciel », a-t-il déclaré. Il a souligné qu’il percevait toujours sa mère comme une star, affirmant l’impact durable qu’elle a sur sa vie et sa carrière.

L’acteur de « Jawan » a exprimé sa conviction que son interprétation dans « Devdas » trouverait un écho auprès de sa défunte mère, déclarant : « Je pensais juste que si je faisais « Devdas », elle l’aimerait vraiment et l’apprécierait. » Il a reconnu la tâche ardue d’endosser un rôle précédemment joué par des acteurs légendaires comme Dilip Kumar, KL Saigal et Uttam Kumar, admettant qu’il ne sentait pas que sa performance était à la hauteur de leur talent. Malgré les conseils des acteurs principaux lui demandant de ne pas assumer le rôle, Khan est resté déterminé à poursuivre le projet, félicitant également le réalisateur Sanjay Leela Bhansali pour son travail.

L’acteur a partagé son point de vue sur le personnage de Devdas, soulignant qu’il visait à le décrire non pas comme un perdant mais comme un homme sans engagement avec des raisons valables pour son comportement. Il a déclaré : « Je ne voulais pas que tu ressentes de l’amour pour lui, mais je ne voulais pas que tu le détestes. » Khan a cherché à créer un personnage complexe qui n’évoquerait pas la pitié pour son alcoolisme ou sa tendance à fuir l’amour, mais qui semblerait plutôt « indescriptible ».

Shah Rukh a révélé qu’il se sentait important anxiété pendant le tournage de « Devdas », ce qui l’a amené à se tourner vers alcool pendant le processus. Lorsqu’on lui a demandé si boire l’avait aidé dans sa performance, il a répondu avec humour : « Eh bien, j’ai reçu le prix du meilleur acteur. » Cependant, il a reconnu les inconvénients de cette approche, admettant qu’il avait commencé à boire après la fin du film.

Aishwarya Rai, Madhuri Dixit, Jackie Shroff et Kirron Kher ont également joué un rôle clé dans « Devdas ».