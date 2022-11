Shah Rukh Khan révèle qu’il a “appelé Hrithik Roshan, Salman Khan, Tiger Shroff” pour obtenir des conseils de gym pendant la pandémie

En matière de fitness, la superstar Shah Rukh Khan aime suivre les conseils de nul autre que Salman Khan, Hrithik Roshan et Tiger Shroff. À l’occasion de son 57e anniversaire, SRK a assisté à un événement de fans à Mumbai, où il a expliqué comment il avait obtenu un corps ciselé pour Pathaan.

Tout en révélant son secret de fitness, il a déclaré: “Je ne savais pas quoi faire, subah uthkar (meri subah thoda late hoti), je suis allé pendant 45 minutes au gymnase, où aucun entraîneur n’était autorisé en raison de la quarantaine. Je voudrais google routines d’entraînement et appellerait même de plus grandes stars, Salman bhai, Tiger Shroff et Hrithik Roshan et mettrait quelque chose ensemble.”

Shah Rukh est prêt à revenir sur le grand écran après quatre ans avec « Pathaan », qui met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Le teaser du film a été dévoilé mercredi à l’occasion du 57e anniversaire de l’acteur. La bande-annonce commence par une femme disant en voix off que Pathaan a été attrapé par les ennemis et fortement torturé lors de sa dernière mission. La voix ressemble beaucoup à l’actrice vétéran Dimple Kapadia.

Après la voix off, Shah Rukh Khan est présenté avec un bang. On le voit sortir de sa cellule après s’être livré à une scène de combat incroyable. Le teaser nous donne ensuite un aperçu de Deepika, qui est vue en train de romancer SRK et de réaliser des scènes d’action impressionnantes. On pense que John est un antagoniste car on le voit se battre contre SRK sur des camions, des avions de chasse, de l’eau et ainsi de suite. Dirigé par Siddharth Anand, ” Pathaan ” devrait sortir le 25 janvier 2023.