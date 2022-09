Shah Rukh Khan révèle que Gauri Khan n’était qu’un membre actif de la famille pendant la pandémie

Shah Rukh Khan a eu le temps et prouve qu’il est la superstar la plus spirituelle et la plus mignonne à la fois. Ses récentes réclamations pour sa femme Gauri Khan montrent seulement qu’il n’hésite pas à être un homme qui compte sur les revenus de sa femme. Eh bien, les rapports affirment que Shah Rukh Khan est l’homme le plus riche de Bollywood et même s’il ne travaille pas, il peut vivre sa vie comme un roi. L’acteur qui est en congé sabbatique depuis quatre ans va bientôt faire un. Retour fracassant avec Pathaan et ses fans ne peuvent pas attendre.

Karan Johar fait cette révélation sur Bollywood Wives saison 2 alors qu’il discutait avec Maheep Kapoor et Gauri Khan

Dans ses récents épisodes de la saison 2 de Bollywood Wives, vous retrouverez Maheep Kapoor, Gauri Khan et Karan Johar dans une discussion où le cinéaste a rappelé la conversation qu’il a eue avec Shah Rukh Khan. Karan a déclaré: “L’autre jour, Shah Rukh m’a fait tellement rire. Il a dit:” Depuis que nous sommes entrés dans cette pandémie, le seul membre de la famille qui gagne de l’argent dans cette maison est Gauri. Gauri a réagi à cette révélation et a dit qu’il aimait dire toutes ces choses car il aimait la faire un peu parler d’elle. Eh bien, toutes les femmes ne désirent-elles pas avoir un homme comme lui ?

Gauri Khan est un designer d’intérieur as et élégant à Bollywood et a conçu la terrasse de Karan Johar et la pépinière de Yash et Roohi. Elle a également fait Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Sidharth Malhotra et les intérieurs d’autres célébrités et elle est extrêmement fabuleuse avec son travail. La superstar encourage toujours son travail et veut aussi apprendre cet art de sa femme. Alors que Shah Rukh Khan est prêt pour sa sortie dès Pathaan, Jawaan de Dunki et Atlee et ses fans ne peuvent contenir leur excitation de voir leur superstar briller à nouveau à l’écran.