Shah Rukh Khan révèle pourquoi il n’est pas allé au Cachemire pendant très longtemps, la vidéo de l’acteur devient virale

La vidéo de retour de Shah Rukh Khan sur le fait de ne pas aller au Cachemire laissera ses fans émus.

Shah Rukh Khan est connu sous le nom de King Khan par ses fans. Son fandom ne se limite pas à l’Inde et est suivi par un public mondial. Un phénomène comme SRK, qui a voyagé à travers le monde, n’est pas allé au Cachemire depuis le plus longtemps de sa carrière. Shah Rukh n’est pas allé au Cachemire et il a un lien avec son père.

Une vidéo de Shah Rukh Khan assistant à Kaun Banega Crorepati est devenue virale sur Internet. Dans le clip, Shah Rukh s’est souvenu de son père, Meer Taj Mohammed Khan, et a partagé une histoire intéressante sur son père. Tout en partageant l’histoire avec l’animateur Amitabh Bachchan et les membres du public, Shah Rukh a déclaré que sa grand-mère était cachemirienne et que son père lui avait dit de visiter trois endroits au moins une fois dans sa vie : l’Italie, Istanbul et le Cachemire. SRK a en outre partagé que son père lui avait dit qu’il pouvait aller en Italie et à Istanbul sans lui, mais qu’il devrait aller au Cachemire avec lui, car il lui ferait explorer le Cachemire.

Shah Rukh Khan a poursuivi que son père est décédé quand il était trop jeune et que même après avoir connu le succès et voyagé à travers le monde, il n’est jamais allé au Cachemire. « Main Cachemire kabhi nahi gaya. Bahut saare mauke bhi mile. Bahut saare mauke aaye. Doston ne bulaya. Gharwale chutt pe gaye, mais principal Cachemire kabhi nahi gaya kyuki mere Father ne kaha tha ki Cachemire mere bina mat dekhna, principal dikhaunga. »

Voici la vidéo





Bien que Shah Rukh Khan ait fait de son mieux pour ne pas se rendre au Cachemire, le réalisateur Rajkumar Hirani a amené l’acteur au Cachemire. Un programme du prochain réalisateur de Rajkumar, Dunki, a été tourné au Cachemire, et l’acteur s’est rendu au Cachemire en avril 2023.

Une vidéo virale a capturé l’acteur, vêtu de vêtements décontractés noirs avec des baskets et un cache-nez enroulé autour du cou, arrivant à Sonamarg au Cachemire. La vidéo, partagée par plusieurs fan clubs, montre Shah Rukh marchant le long d’un chemin, flanqué de son chef d’entreprise Pooja Dadlani. On peut voir un individu marcher derrière eux avec un bouquet à la main, tandis que des habitants lui montrent le chemin. Dunki devrait sortir à Noël 2023. Avant Dunki, Shah Rukh Khan est entré dans l’histoire du box-office avec Pathaan et Jawan.