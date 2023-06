Shah Rukh Khan révèle comment il gère les revers et les échecs au box-office et cela touchera votre cœur

Il y a une raison pour laquelle il s’appelle King Khan, et une fois de plus Shah Rukh Khan a prouvé qu’il est le seul et unique. SRK n’a jamais fixé de normes irréelles et il parle souvent ouvertement de ses échecs, ce qui donne à ses fans le courage de gérer leurs propres revers. La star de Pathaan a attendu 4 longues années pour avoir une réelle aisance malgré le titre de plus grande superstar. Il a échoué, et il était d’accord avec ça. Il s’est arrêté, il s’en est rendu compte, et il a riposté. C’est pourquoi il est Shah Rukh Khan et une de ses anciennes vidéos a refait surface en ligne où l’acteur parle de la façon dont il gère les échecs et c’est incontournable.

Regardez la vieille vidéo de la star de Pathaan, Shah Rukh Khan, qui parle de pleurer à haute voix lorsqu’il se rend compte que le succès n’est pas inévitable, mais il y a une torsion ici.

Cette vieille vidéo de la star de Jawan parlant de la gestion des revers et des échecs vous séduira instantanément. Shah Rukh Khan a ouvertement admis qu’il crie à haute voix lorsque les choses ne fonctionnent pas en sa faveur et qu’il se détend. Eh bien, pleurer n’est jamais une mauvaise chose. Plus tard, il a ajouté qu’il s’allonge avec ses enfants et que cela le fait se sentir mieux dans tout ce qui existe. Shah Rukh Khan a même ajouté qu’il est très conscient qu’il y aura plus d’échecs que de succès, que rien n’est permanent et que le succès est passager.

Shah Rukh Khan a déclaré: « Je sais que mon succès s’en ira un jour. Même si je m’y prépare, je vais dans la salle de bain et je pleure fort pour cela, mais même les échecs ne sont pas permanents. Lorsque vous touchez le fond, il y a n’est qu’un chemin à parcourir, qui est vers le haut ». L’homme a même été à la hauteur de ce qu’il a dit, et Pathaan en est un exemple classique. Rappelez-vous simplement ce que l’icône avait dit, Shah Rukh Khan, merci d’être l’exemple vivant et l’inspiration.