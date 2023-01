Shah Rukh Khan répond lorsqu’on lui demande de donner une critique “authentique” de Pathaan

Les sessions Ask Me Anything (AMA) sur Instagram sont courantes le week-end chez les célébrités. Ces sessions permettent aux fans de poser des questions à leurs célébrités sur des films, des sujets aléatoires, leur vie et bien plus encore. Hier, Shah Rukh Khan a décidé de lancer une session AMA sous le hashtag #AskSRK sur son compte Twitter. SRK est resté sur Twitter pendant un certain temps mais a donné plusieurs réponses amusantes et mignonnes aux questions posées par ses fans. C’est à ce moment qu’un utilisateur de Twitter a demandé à SRK de donner une “critique authentique” de Pathaan. “Monsieur, veuillez donner votre critique authentique sur le film PATHAAN”, lire la question.

La réponse de l’acteur à cela est maintenant devenue virale; Il a répondu en disant : “Nous sommes des créateurs, pas des critiques, des portefeuilles d’emplois différents… la joie de faire des films est primordiale… Rien d’autre.” Regarde:

Un autre utilisateur de Twitter a également demandé ce qu’il avait à dire sur le type de réponse que Pathaan a reçu jusqu’à présent. SRK a répondu : « Je me sens bien que le travail acharné de tant de personnes soit apprécié dans notre équipe… Pathaan.

Pendant ce temps, plus tôt, une réponse de SRK a rendu l’utilisateur de Twitter nommé Satish Srkian’s day et ce dernier a décidé de faire encadrer la réponse de l’acteur à sa question. Satish a profité de son compte Twitter pour publier une photo de la façon dont il a encadré une capture d’écran de son interaction avec Shah Rukh Khan. La légende du tweet qui était accompagnée de la photo encadrée de la réponse de SRK se lit comme suit : « Ab khan saab répond diye ou utilise hum frame na kawaye.. yeh kabhi ni ho sakta. Le cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin (Maintenant, Khan Saab a répondu et je ne le fais pas encadrer .. Cela ne peut jamais arriver. cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin).

La requête de Satish à SRK était un coup à son film de 2016, Fan, qui n’a pas fait comme prévu au box-office. Satish a demandé à Shah Rukh de répondre à sa question, l’avertissant qu’il se transformerait en Gaurav, le personnage de SRK dans son film ‘Fan’ de 2016 qui était obsédé par le protagoniste du film.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici