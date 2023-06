Shah Rukh Khan répond à une fan enceinte qui veut nommer ses jumeaux « Pathaan » et « Jawan » ; partage des mises à jour sur Nayanthara starrer

Shah Rukh Khan est l’une des célébrités les plus populaires de l’industrie. C’est un acteur superstar qui bénéficie d’un énorme nombre de fans à travers le monde. Shah Rukh a récemment terminé 31 ans à divertir ses fans partout. Pouvez-vous croire que cela fait 31 ans que l’acteur a fait ses débuts dans le monde du divertissement ? Et depuis hier, ses fans sont à la mode 31 ans de SRK et 31 ans de l’ère Shah Rukh Khan sur Twitter. Et marquant l’occasion, Shah Rukh Khan a mené une Demandez à SRK session.

Shah Rukh Khan réagit à une fan enceinte

Shah Rukh Khan est à la mode dans l’actualité du divertissement en ce moment pour sa session Ask SRK. Shah Rukh bénéficie d’un énorme fan féminin suivant sur Twitter. Et l’une de ses fans féminines est enceinte de jumeaux. La dame a tweeté à SRK et a partagé qu’elle prévoyait de nommer ses enfants Pathaan et Jawan. L’acteur superstar a souhaité bonne chance à la dame pour embrasser la parentalité, mais lui a demandé de donner un autre nom à ses enfants. Découvrez le tweet hilarant ici:

Tout le meilleur, mais s’il vous plaît, nommez-les quelque chose de mieux !! https://t.co/4cdYLSAz7w Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2023

Shah Rukh Khan réagit aux questions des fans sur Jawan

Le prochain de Shah Rukh Khan est Jawan avec Nayanthara et Vijay Sethupathi. Le film est réalisé par Atlee. Il y avait beaucoup de questions sur Jawan, certaines loufoques et amusantes. Un des fans a interrogé SRK sur le teaser de Jawan. L’acteur partage que tout avec les autres actifs de Jawan se prépare en ce moment. Il a demandé aux fans de ne pas s’inquiéter et que tout est dans un endroit heureux. Un fan maladroit a demandé à l’acteur s’il devait se panser (comme son personnage dans Jawan) en regardant le film également. L’acteur a répondu de manière effrontée en disant qu’il devait emmener sa jeunesse vibrante dans les salles de cinéma. Un autre fan a demandé une suggestion à Shah Rukh Khan car l’un de ses amis veut jouer à Jawan. Shah Rukh a une réponse maladroite à la même chose. Découvrez les tweets ici :

Tout est prêt pour mettre en place d’autres actifs. Ne vous inquiétez pas, tout est dans un endroit heureux #Jawan https://t.co/U6rdgiv2pD Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2023

Nahi beta jawan ke din jawani ke josh mein theatre pe jaana hai ! https://t.co/iMpcKgr4Dp Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2023

Pyaar se dost ko samjhana padhega ki aisa nahi hoga. https://t.co/oRewhhybYU Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 juin 2023

En parlant de Jawan, la sortie du film a été reportée de juin à septembre. Le film sort le 7e Septembre. Nayanthara joue le rôle principal féminin dans le film. Vijay Sethupathi fait également partie du film d’action. Jawan est un film très attendu et ses courts aperçus ont déjà créé un énorme buzz parmi les fans. Plus tôt cette année, Shah Rukh a livré un blockbuster de tous les temps Pathaan qui mettait également en vedette Deepika Padukone et John Abraham.