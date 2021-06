Shah Rukh Khan rend l’amour après que l’acteur de ‘Loki’ Tom Hiddleston ait associé l’Inde et Bollywood à la superstar

Dans une vidéo récente, l’acteur britannique Tom Hiddleston a été vu en train d’exprimer son admiration pour le Badshah de Bollywood, Shah Rukh Khan. Hiddleston a laissé les fans jaillir en prenant le nom de SRK tout en jouant au jeu de Word Association dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de la plate-forme de streaming Disney + Hotstar Premium plus tôt cette semaine.

Maintenant, l’icône de Bollywood a répondu aux remarques de fanboy de la star britannique.

En réponse au clip, SRK a déclaré que Hiddleston était « gentil » de le couvrir de tant d’amour. « Vous êtes gentil, God of Mischief … J’espère qu’il n’y a pas de mal derrière cette affirmation », a tweeté SRK en faisant référence au personnage MCU de Hiddleston, Loki, alias God of Mischief.

La superstar a ajouté qu’il avait hâte de regarder la nouvelle série de Hiddleston, « Loki », qui a commencé à être diffusée en Inde sur Disney + Hotstar Premium le 9 juin. « Beaucoup d’amour Tom et j’ai hâte de binge Loki !!! – Ep 1 », a ajouté Khan.

Créé par Michael Waldron, « Loki » est réalisé par la célèbre « Sex Education » Kate Herron et produit par le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige. Il met également en vedette les acteurs Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw.

Plus tôt, dans la vidéo désormais virale où Hiddleston est vu en train de jouer à Word Association, lorsqu’on lui a demandé d’associer un mot à l’Inde, l’acteur a répondu « Shah Rukh Khan ». Peu de temps après, on lui a posé des questions sur Bollywood, ce à quoi Tom a répondu : « Suis-je autorisé à dire Shah Rukh Khan ? Shah Rukh Khan encore une fois.

Vous êtes gentil, Dieu du mal… j’espère qu’il n’y a pas de mal derrière cette affirmation cependant. Beaucoup d’amour Tom et j’ai hâte de bouffer Loki !!! À partir de maintenant – Ep 1 ! https://t.co/MFTJBHCtJu – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 11 juin 2021

Auparavant, Hiddleston a également parlé de sa connexion «indienne».

Dans une interview en 2012, l’acteur avait déclaré que sa sœur vivait à Chennai et qu’elle est celle qui lui a présenté plusieurs films de Bollywood, dont Devdas, avec Shah Rukh Khan et Aishwarya Rai Bachchan.

Dans une interview avec Hindustan Times, Tom avait déclaré : « J’ai de la famille en Inde. Ma sœur reste à Chennai et je suis allé en Inde environ quatre fois jusqu’à présent. La dernière fois que je suis venu, c’était en octobre de l’année dernière (2011)… Je suis venu très discrètement juste pour voir ma sœur. J’adore ça là-bas. »

« Ma famille indienne me présente toujours de nouveaux films. Ma sœur m’a fait voir Devdas qui avait Aishwarya Rai. Le dernier film que j’ai vu était My Name Is Khan de Shah Rukh Khan dans un avion. J’ai adoré », avait-il ajouté.

Dans son interview, Tom a également révélé qu’il souhaitait jouer dans un film de Bollywood.