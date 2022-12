Shah Rukh Khan remercie Lionel Messi, Kartik Aaryan l’appelle “Shehzada”, Bollywood réagit à la victoire de l’Argentine en Coupe du monde

Capitaine de Lionel Messi, l’Argentine a remporté sa troisième Coupe du Monde de la FIFA le 18 décembre lors d’une finale palpitante en battant la France aux tirs au but par 4-2 après que les deux équipes se soient retrouvées à égalité avec des scores de 2-2 en 90 minutes et ont même marqué un but chacune. dans le temps supplémentaire. Kylian Mbappé a marqué un triplé pour la France en finale mais n’a pas pu faire lever à son pays le trophée tant convoité de la FIFA.

Shah Rukh Khan, qui a promu son futur acteur Pathaan lors de l’émission d’avant-match avec l’ancien footballeur anglais Wayne Rooney, a remercié Lionel Messi après la fin du match en tweetant : “Nous vivons à l’époque de l’une des meilleures finales de Coupe du monde jamais. Je me souviens d’avoir regardé WC avec ma mère sur une petite télé….maintenant la même excitation avec mes enfants !! Et merci #Messi de nous avoir tous fait croire au talent, au travail acharné et aux rêves !!”.

Nous vivons à l’époque de l’une des meilleures finales de Coupe du monde de tous les temps. Je me souviens avoir regardé WC avec ma mère sur une petite télé….maintenant la même excitation avec mes enfants !! Et merci #Messi pour nous avoir fait croire au talent, au travail acharné et aux rêves !! – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 18 décembre 2022

Kartik Aaryan, qui s’est envolé pour le Qatar pour regarder le match depuis le stade Lusail, n’a pas laissé l’occasion de promouvoir son prochain artiste Shehzada en publiant la photo de Lionel Messi, ajoutant une couronne sur la tête du joueur, sur son Instagram et en la sous-titrant, “#Shehzada”. Le réalisateur Rohit Dhawan sortira en salles le 10 février de l’année prochaine.





Pooja Hegde, qui sera ensuite vue aux côtés de Ranveer Singh dans l’artiste fou de Rohit Shetty, Cirkus, a qualifié le match de « plus grand de tous les temps » en tweetant : « Insensé. Comme WHAAAATTTTTT ?!!! Quel match. LE PLUS GRAND DE TOUS LES TEMPS. #Messi ok, maintenant j’ai besoin de respirer. Ouf ! #FIFAWorldCup #GOAT”.

Anil Kapoor, qui a été vu plus tôt cette année dans le drame familial JugJugg Jeeyo de Dharma Productions, a partagé son enthousiasme sur Twitter en écrivant : “Whaaaaat un match et Whaaaaaaat un joueur ! Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure façon de clôturer cette #WorldCup, surtout pour l’homme de tous les temps #Messi !!!”.

Whaaaat un match et Whaaaaaaat un joueur !

Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure façon de fermer ce #Coupe du mondesurtout pour l’homme de tous les temps #Messi!!! – Anil Kapoor (@AnilKapoor) 18 décembre 2022

Plusieurs autres célébrités telles que Sushmita Sen, Preity Zinta, Randeep Hooda, Bhumi Pednekar et Ananya Panday, entre autres, ont pris leurs contacts sur les réseaux sociaux et ont félicité l’Argentine pour sa victoire historique.

LIRE | Pourquoi l’actrice Pathaan Deepika Padukone a été choisie pour dévoiler le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar