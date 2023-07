Shah Rukh Khan remercie Atlee pour Jawan, le réalisateur répond avec une note sincère, « Chef, je vis le rêve »

Shah Rukh Khan est prêt à captiver les téléspectateurs avec l’acteur mordant, Jawan, après le succès record de Pathaan. Réalisé par Atlee, Jawan marque la première collaboration entre la superstar de Bollywood et le cinéaste expert en action. Après que l’avant-première de Jawan ait déclenché une tempête sur les réseaux sociaux, Shah Rukh Khan, étant le gentleman qu’il est, a remercié les acteurs et les membres de l’équipe de Jawan individuellement, par le biais d’une série de publications sur Twitter. De toute évidence, il a également remercié Atlee. Maintenant, en réponse au tweet, Atlee a écrit une longue note, exprimant sa gratitude d’avoir l’opportunité de travailler avec le Bollywood Baadshah.

Shah Rukh Khan fait l’éloge d’Atlee

Le mardi 11 juillet, Shah Rukh Khan a re-tweeté le post d’Atlee sur l’avant-première de Jawan louant le talentueux cinéaste, en écrivant : « Sirrrrrr !!! Maaasssssss !! Tu es un mec !!!! Merci pour tout et pour t’être assuré qu’AK Meer a donné sa contribution avec Priya !! Je vous aime tous. » Atlee a également reçu des éloges de la part des masses, pour avoir dépeint Shah Rukh dans un avatar jamais vu auparavant dans l’avant-première de Jawan.

Atlee répond au tweet de Shah Rukh Khan

En réponse au tweet de SRK, Atlee a reconnu les aimables paroles que Shah Rukh Khan lui a adressées, l’appelant son « rêve » devenu réalité. « De la lecture d’histoires de rois à l’embarquement dans un voyage avec un vrai, chef, je suppose que je vis le rêve dont j’ai toujours rêvé. Merci beaucoup. Ce film m’a poussé à mes limites et j’ai appris des leçons inestimables. en cours de route. Votre passion (Shah Rukh Khan) pour le cinéma et la quantité de travail acharné que vous avez accomplie, dont j’ai été témoin de près au cours des 3 dernières années, sont inspirantes et captivantes », a-t-il écrit.

« Yeh toh bas shuruaat hai Monsieur. (Ce n’est que le début, Monsieur). Je vous aime, Monsieur. Merci encore pour cette belle opportunité au nom de toute l’équipe. Dieu est très gentil avec moi !! « , a conclu Atlee.

À propos de Jawan

L’avant-première de Jawan a reçu une réponse formidable de la part des fans inconditionnels de Shah Rukh Khan. Il promet au public un régal visuel époustouflant, rempli de beaucoup d’action. Le film est également intégré à des personnages féminins forts, dont Nayanthara en tant que rôle principal féminin, aux côtés de Deepika Padukone et Sanya Malhotra. Jawan met également en vedette Vijay Sethupathi en tant qu’antagoniste et un caméo spécial de Thalapathy Vijay. Produit par l’épouse de Shah Rukh Khan, Gauri Khan, sous les bannières de Red Chillies Entertainment, Jawan devrait sortir sur les grands écrans le 7 septembre en hindi, tamoul et télougou.