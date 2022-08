Shah Rukh Khan rejette Don 3 ? À la recherche de films plus intéressants ? Voici ce que nous savons

Shah Rukh Khan a trois films alignés, Pathaan, Jawan et Dunki. Le tournage de Pathaan est terminé et le film devrait sortir le 25 janvier 2023. Jawan sortira sur les grands écrans en juin de l’année prochaine, et Dunki devrait sortir à Noël 2023. Alors que les fans de Shah Rukh Khan sont ravis de ces films, ils attendaient avec impatience de les voir comme un don dans Don 3. Farhan Akhtar, qui a réalisé Don et Don 2, est toujours interrogé sur Don 3. Mais maintenant, apparemment, SRK a rejeté Don 3.

Selon un rapport de Bollywood Hungama, Shah Rukh Khan s’est vu offrir Don 3, mais il a refusé l’offre. La source a déclaré au portail que la superstar avait aimé le scénario, mais qu’il n’était pas entièrement convaincu. Il veut faire Don 3 alors qu’il a pleinement confiance dans le scénario du film. De plus, la situation au box-office en ce moment n’est pas si bonne, alors il veut être doublement sûr avant de faire Don 3. Donc, pour l’instant, Farhan est de retour sur la planche à dessin.

Apparemment, SRK a commencé à chercher des scripts car il terminera bientôt le tournage de Jawan et Dunki. L’acteur a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans la version 2018 Zero.

Shah Rukh Khan a fait une pause après la débâcle de Zero puis bien sûr la pandémie a retardé ses projets. Mais, 2023 sera un régal pour ses fans car tous les six mois, il y a une sortie de la superstar. Pendant ce temps, les fans de SRK sont également enthousiasmés par Brahmastra car l’acteur y fait une apparition. Après avoir aperçu un personnage dans la bande-annonce, ses fans ont émis l’hypothèse que l’acteur serait considéré comme Vanarastra dans le film. Eh bien, nous sommes sûrs que les fans de SRK sont ravis de le voir dans Brahmastra, dont la sortie est prévue le 9 septembre 2022.