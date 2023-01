Shah Rukh Khan regarde Pathaan avec sa femme Gauri, ses enfants Suhana, Aryan; les photos de projections privées deviennent virales

Dans les huit prochains jours, les quatre années d’absence de Shah Rukh Khan du grand écran se termineront en fanfare. Pathaan, réalisé par Siddharth Anand, a déjà généré suffisamment de buzz et les fans attendent que le grand écran explose.

Récemment, SRK a regardé l’acteur avec sa famille et ils ont tous été capturés en train de sourire après la projection. Selon le reportage ETimes, une projection familiale privée a été organisée, vraisemblablement aux Yash Raj Studios, et elle a été suivie par Khan avec sa femme Gauri, les enfants Suhana et Aryan, la mère de Gauri Savita Chhibber et la sœur de Shahrukh, Shehnaz Khan.

Après la projection, la famille a été capturée par les paparazzi, et ils semblaient tous satisfaits de l’expérience. Tandis qu’Aryan et Shah s’enroulaient en blanc. Suhana a été aperçue portant un survêtement avec un sweat à capuche.

Voici les photos











Le rapport indique en outre que lundi, la Haute Cour de Delhi a rendu une décision et ordonné à Yash Raj Films de préparer des sous-titres, des sous-titres et une description audio en hindi pour Pathaan. Ainsi, même les publics malvoyants et malentendants peuvent profiter du film sur les plateformes OTT. Le tribunal les a également informés de soumettre à nouveau le film avec lesdites modifications au Central Board Of Film Certification (CBFC).

La bande-annonce bourrée d’action de Pathaan, qui a été dévoilée plus tôt cette semaine, a été présentée sur Burj Khalia, le plus haut bâtiment du monde, le samedi 14 janvier. Shah Rukh Khan et le réalisateur Siddharth Anand étaient présents à l’occasion, à laquelle ont assisté des centaines de fans de SRK.

Shah Rukh a récité le célèbre dialogue du film vu dans la bande-annonce, “Party Pathaan ke ghar rakhoge toh mehmaan nawaazi ke liye Pathaan toh aaega aur saath mein pataakhe bhi laaega (Si vous organisez une fête chez Pathaan, il viendra certainement pour l’hospitalité et apportera aussi des craquelins) », et a également dansé sur la chanson Jhoome Jo Pathaan. Les photos et vidéos de l’événement de Dubaï sont devenues virales sur les réseaux sociaux en un rien de temps.

