Shah Rukh Khan a récemment surpris ses fans en jouant dans un clip pour la marque de coloration capillaire Streax. Streax, du Hygienic Research Institute, s’est associé à l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan pour lancer un nouveau clip qui redéfinit le terme « Sexy », en le remplaçant par « Streaxy ».

La vidéo est tournée en monochrome et on peut voir Shah Rukh jouer sur une mélodie entraînante, encourageant les gens de tous les horizons – quel que soit leur look ou quel que soit leur style, à être ‘Streaxy’. L’acteur de ‘chaiyya chaiyya’ peut être vu avec ses longs cheveux attachés en queue de cheval avec une chemise à rayures blanches, une taille noire et un pantalon laissant ses fans avec une excitation incontrôlable.

Dans la vidéo, Shah Rukh prononce ces mots faisant la promotion de la marque : « Alors, qu’avons-nous ici ? C’est tellement se… Yeh nahi keh sakte. Hum, je sais ! Au lieu de cela, kehte hai, ‘c’est tellement Streaxy.’ Et puis, il se met à chanter. La vidéo a pris les fans dans une frénésie et a commenté la vidéo en disant que l’acteur ne vieillissait pas et avait l’air incroyable comme toujours.

La vidéo a été créée et conceptualisée par Mullen Lowe Lintas et réalisée par Gauri Shinde. Il est diffusé sur les chaînes numériques et les principaux marchés indiens. L’acteur lui-même a retweeté la vidéo.

Merci #GauriShinde toujours un tournage amusant avec vous et toute l’équipe de @StreaxIndia @mudassarkhan1 pour cette chanson morose. https://t.co/yzXDjdJ7gW – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 2 juillet 2021

Shah Rukh a passé vingt-neuf ans dans l’industrie cinématographique le mois dernier. Il a été vu pour la dernière fois dans le film « Zero » d’Aanand L Rai, face à Katrina Kaif et Anushka Sharma. Il a joué le rôle d’un homme verticalement défié.