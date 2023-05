Shah Rukh Khan réagit enfin au fait que la marque de vêtements d’Aryan Khan est super chère

Shah Rukh Khan a eu une conversation rapide avec ses fans sur Twitter, où l’un des fans a mentionné que leur marque de vêtements était super chère et pourquoi ils n’ont rien fait d’abordable pour que même eux puissent l’acheter. Shah Rukh Khan a déclaré que même s’il ne l’avait pas compris, il en tiendrait compte et, espérons-le, nous verrons des vêtements moins chers de la marque de vêtements Aryan Khan. C’était la première fois que SRK et Aryan Khan se réunissaient, et leurs fans sont devenus fous de les voir ensemble à l’écran. Aryan Khan ressemblait à son père à l’écran et rappelait aux fans un jeune Shah Rukh Khan.

Yeh D’Yavol X wale log mujhe bhi sasti nahi bech rahe .kuch karta hoon..!! #Jawan https://t.co/PLW9WUd6mg Shah Rukh Khan (@iamsrk) 6 mai 2023

Les vestes et les t-shirts de la marque de vêtements d’Aryan Khan se sont vendus en un jour, et le site Web de D’YAVOL X s’est effondré. SRK et Aryan ont remercié les fans de leur avoir donné tout l’amour. Les vestes ont été vendues en quelques heures et valaient 2 lakhs de roupies, et les t-shirts coûtaient entre trente et quarante mille, pour lesquels le duo père et fils a également fait face à une pêche à la traîne massive. Mais ils ont un énorme fan qui les suit et n’a pas été dérangé par tout le contrecoup.

Mais en parlant de reconnaître que les vêtements sont super chers, SRK l’a admis, et la prochaine fois, il pourrait les porter à un prix moins cher afin que ses fans puissent se les offrir à plus grande échelle. Aryan Khan lui-même a dirigé son père pour cette marque, et parlant de la même chose, le fils de la superstar a déclaré dans son interview avec Harper Bazar : « Travailler avec mon père n’est jamais difficile car, avec son expérience et son dévouement, il facilite le travail de tout le monde sur le plateau Il met également toute l’équipe à l’aise et a un immense respect pour tout le monde. Quand il est sur le plateau, je m’assure toujours d’être très attentif, pour ne rien manquer de ce que je peux apprendre. Shah Rukh Khan et Aryan Khan sont un régal visuel ensemble.