Shah Rukh Khan réagit à Virat Kohli et Ravindra Jadeja recréant l’étape de crochet de Jhoome Jo Pathaan lors d’un match test en Australie

Pathaan est devenu le plus grand film à succès battant tous les records. L’artiste de masse de Shah Rukh Khan a gravé sa marque sur tout le monde dans le monde. Les gens dansent sur les chansons populaires du film et l’effet peut également être vu sur les joueurs de cricket indiens. Virat Kohli et Ravindra Jadjega se sont déplacés sur la chanson titre Jhoome Jo Pathaan. Le clip qui est devenu viral a attiré l’attention de SRK et il est impressionné.

Il est bien connu que Shah Rukh Khan est très actif sur Twitter et interagit avec les fans. Maintes et maintes fois, il dirige des sessions Ask SRK sur le site de micro-blogging. Hier, le jour de la Saint-Valentin, l’acteur a de nouveau lancé la session Ask SRK pour avoir une conversation interactive. Les fans ont envoyé leurs messages et parmi tous les tweets, un fan a partagé une vidéo de joueurs de cricket indiens recréant les pas de crochet de Jhoome Jo Pathaan du film Pathaan. Il a également demandé à la superstar de partager son point de vue.

Quelques joueurs de cricket indiens ont été rassemblés sur le terrain lors du premier test match contre l’Australie à Nagpur la semaine dernière. Virat Kohli et Ravindra Jadeja secouent une jambe sur les rythmes de la chanson titre de Pathaan, Jhoome Jo Pathaan. Shah Rukh Khan est impressionné et a passé en revue les étapes en l’appelant “Mieux que moi”. Il a en outre mentionné qu’il devra l’apprendre de Virat et Jadeja.

Ils le font mieux que moi !! Devra l’apprendre de Virat et Jadeja !!! https://t.co/q1aCmZByDu Shah Rukh Khan (@iamsrk) 14 février 2023

Même 20 jours après sa sortie, Pathan ne montre aucun signe d’arrêt. Le film a frappé environ Rs 480 crore au niveau national et la collection mondiale a atteint Rs 946 crore. Le réalisateur de Siddharth Anand devrait bientôt enregistrer 1000 crore dans le monde. Le film met également en vedette Deepika Padukone, John Abraham, Dimple Kapdia et Ashutosh Rana. Il fait partie de l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra sous les bannières de Yash Raj Films.