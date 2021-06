Shah Rukh Khan, Ranveer Singh, Taapsee Pannu – Qui correspondrait à la série Marvel Loki ? | Nouvelles de la série Web

New Delhi : la grande star d’Hollywood ‘Dieu de la méchanceté’ will est prêt à séduire les téléspectateurs sur Disney+ Hotstar ! Soyez témoin de ce qui se passe ensuite dans le voyage Marvel Cinematic Universe de l’anti-héros populaire alors que la série présente Loki sortant de l’ombre de son frère après les événements de Avengers: Fin de partie.

Acteur Tom Hiddleston revient en tant que personnage principal têtu, arrogant et espiègle Loki, et est rejoint par Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. Réalisé par Kate Herron et écrit par Michael Waldron, regardez Loki en anglais et en hindi sur Disney+ Hotstar Premium et en hindi sur Disney+ Hotstar VIP.

En attendant la sortie de nouveaux épisodes, voici une liste des stars de B-Town qui rendraient justice à un remake de la série :

Shah Rukh Khan et Ranveer Singh dans le rôle de LOKI ?

L’acteur Tom Hiddleston, qui revient en tant que personnage principal LOKI, a déjà parlé (avec la célèbre pose de King Khan et al) de son amour pour le roi de Bollywood Shah Rukh Khan. Imaginez-vous regarder Badshah de Bollywood dépeindre votre anti-héros Marvel préféré !

Un autre acteur qui pourrait l’adapter est Ranveer Singh. En outre, un ardent fan de la franchise de super-héros Marvel, la polyvalence de l’idole indienne a le potentiel de faire en sorte que le public l’aime et le déteste en même temps, tout comme le personnage principal Loki.

Nawazuddin Siddiqui et Vicky Kaushal dans le rôle de Mobius

L’intensité et l’excentricité que l’acteur Nawazuddin Siddiqui apporte à l’écran seraient parfaites pour le rôle de Mobius M, un agent de la Time Variance Authority. Regarder la chimie de Nawaz avec Ranveer ou Shah Rukh Khan – alors que Mobius remplace et s’associe à Loki – serait assez divertissant !

Un autre acteur connu pour son intensité qui pourrait rendre justice au personnage de Mobius en apportant sa personnalité charismatique et suave est le favori du public – Vicky Kaushal.

Taapsee Pannu et Sushmita Sen dans le rôle de Ravonna Renslayer

La polyvalente Taapsee Pannu pourrait précéder le tribunal en tant que juge de la TVA avec sa capacité à commander une pièce. Elle jouerait un officier très louable qui s’est élevé grâce à un travail acharné et jouerait le rôle du T.

Un autre acteur qui pourrait jouer Ravonna serait le talent éloquent, Sushmita Sen, connue pour sa forte personnalité. Sa présence charismatique à l’écran et son courage rendraient justice au personnage.

Lara Dutta et Sonakshi Sinha en tant que chasseur B-15

Lara Dutta n’est pas du genre à fuir le rôle d’officier – sa puissante présence à l’écran offrirait la touche indienne parfaite au rôle de Hunter B-15 joué par Wunmi Mosaku.

Le plus aimé de Bollywood, Sonakshi Sinha serait un choix idéal pour jouer le rôle du commandant, Hunter B-15 avec la plus grande facilité.

Attrapez le dieu de la malice et tous les autres personnages de la dernière série Loki Now Streaming uniquement en anglais et en hindi sur Disney+ Hotstar Premium et en hindi sur Disney+ Hotstar VIP.