Captures d’écran YouTube de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani-Shah Rukh Khan et Karan Johar / Dharma Productions – Photo d’archive

Le teaser du très attendu drame romantique Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, mettant en vedette Alia Bhatt et Ranveer Singh dans les rôles principaux, a été dévoilé par le réalisateur Karan Johar le mardi 20 juin. Mettant également en vedette les acteurs vétérans Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, le film devrait sortir en salles le 28 juillet.

Comme le montre le teaser, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani ressemble à un film par excellence de Karan Johar qui célèbre l’amour et la famille et promet d’être « le plus grand artiste de l’année ». La vedette de Ranveer Singh et Alia Bhatt est encore plus spéciale pour Karan Johar car 2023 marque son 25e anniversaire dans la réalisation de films puisque son premier réalisateur Kuch Kuch Hota Hai est sorti en 1998.

Et c’est ainsi que Shah Rukh Khan, le héros principal de ses quatre premiers films et parmi ses meilleurs amis dans l’industrie, a adressé un cri spécial au réalisateur pour son dernier film. Partageant le teaser de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani sur son Instagram, l’acteur de Pathaan a fait un voyage dans le passé et a écrit une note émotionnelle pour Johar.

« Wow @karanjohar 25 ans en tant que cinéaste. Tu as parcouru un long chemin bébé !! Ton père et mon ami Tom oncle (Yash Johar) doivent voir cela du ciel et se sentir extrêmement heureux et fier. Je t’ai toujours dit de faire de plus en plus de films parce que nous avons besoin que la magie éthérée de l’amour prenne vie comme vous seul pouvez le faire. Le teaser de #RockyAurRaniKiiPremKahaani est magnifique.





Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est le septième long métrage de Karan Johar après Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kabhi Alvida Naa Kehna, My Name Is Khan, étudiant de l’année et Ae Dil Hai Mushkil. SRK a figuré dans tous ses films à l’exception de Student of the Year, qui a marqué les débuts d’Alia Bhatt à Bollywood.

