Shah Rukh Khan et sa famille savent comment prendre le contrôle d’Internet. Aryan Khan a fait sa première campagne de mannequinat avec Adidas, et les photos rendent les fans fous. Aryan Khan a l’air super beau dans ce look sportif, et son visage est une image crachée de son père depuis sa jeunesse. Mais il faut dire qu’Aryan Khan a une mâchoire plus ciselée. Les photos font le buzz sur les réseaux sociaux. Gauri Khan a réagi aux photos en commentant : “Mon garçon, j’aime l’amour.” Shah Rukh Khan ne devait pas être en reste. Il a tweeté : “Mujh par gaya hai… Mon garçon.” Il a également partagé une photo de lui sautant par-dessus un obstacle comme preuve. Jetez un oeil à cette plaisanterie mignonne de la famille Khan…

Mujh par gaya hai .mon garçon! https://t.co/FoYxxDI9Mv pic.twitter.com/YAwYMHkvUR Shah Rukh Khan (@iamsrk) 13 septembre 2022

En avant et en haut mon garçon ? pic.twitter.com/BNzDryNFA6 Gauri Khan (@gaurikhan) 13 septembre 2022

ICYMI, Aryan Khan a réalisé sa toute première campagne de mannequinat. Des amis du couple comme Bhavana Pandey, Maheep Kapoor, Sanjay Kapoor lui ont envoyé de l’amour. Les managers et collègues de Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani et Karuna Badwal, se sont également extasiés sur l’aîné de la famille Khan qui est maintenant adulte et qui a atteint sa propre célébrité.

La photo de retour de Shah Rukh Khan semble provenir de Main Hoon Na. Le film est un favori des fans. Voici comment les gens ont réagi à son tweet.

Roi avec roi à venir ? pic.twitter.com/4XKwRgZmxV Rehan Khan (@iamrehan4srk) 13 septembre 2022

Sang du Roi. ?? pic.twitter.com/FsoghqLmpp Sanket PS (@MiKnightRider) 13 septembre 2022

tel père tel fils ? gènes forts pic.twitter.com/IHzB6VZYl4 Aryan Khan Fanpage (@aryankfanpage21) 13 septembre 2022

Il y a quelques jours, Shah Rukh Khan a envoyé ses félicitations à l’équipe féminine des Trinbago Knight Riders qui a remporté la première Ligue féminine des Caraïbes. Les fans attendent Pathaan qui sortira sur les écrans le 23 janvier 2023. Il sera de retour à l’écran après cinq longues années. En attendant, le camée de Shah Rukh Khan en tant que Vanar Astra dans Brahmastra est salué comme l’une des meilleures choses à propos du film.