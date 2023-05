Shah Rukh Khan promet de réaliser le souhait d’un admirateur de 60 ans en phase terminale; fandom révèle les détails de l’appel vidéo de la star de Jawan

Shah Rukh Khan a des fans partout dans le monde. C’est le charme et la personnalité de l’acteur qui séduit tout le monde à chaque fois. Récemment, une photo et des informations sur un fan en phase terminale de la star de Pathaan ont fait surface en ligne. Le fan-club de Shah Rukh Khan partagé le message du fan de loin. La patiente cancéreuse de 60 ans du Bengale occidental a exprimé son désir de rencontrer Shah Rukh Khan. La fan a partagé que les médecins lui avaient dit qu’elle ne vivrait peut-être pas longtemps. Elle a compté ses jours et a exprimé son désir, un dernier souhait de rencontrer l’acteur et de le voir en personne. Et devine quoi? Shah Rukh Khan a tendu la main au fan.

Shah Rukh Khan tend la main au fan en phase terminale

Selon les informations disponibles en ligne via les fan clubs de Shah Rukh Khan, l’acteur de Jawan semble avoir eu une conversation de 40 minutes avec son fan, Shivani Chakraborty. L’acteur a promis de l’aider financièrement. Il a également promis d’assister au mariage de sa fille. Shah Rukh Khan a également promis de lui rendre visite et de prendre un repas de fruits de mer avec elle. À quel point cela est cool! Ce n’est pas ça, la capture d’écran de Shah Rukh Khan d’un chat vidéo avec son fan devient également virale en ligne. L’acteur était chez lui, semble-t-il. Shah Rukh Khan et sa conversation avec un fan ont fait la une des journaux dans le domaine du divertissement. Découvrez les tweets viraux ici :

#ShahRukhKhan a eu une bonne conversation chaleureuse de 40 minutes avec son FAN, Shivani Chakraborty, a également dit qu’il l’aiderait financièrement et assisterait au mariage de sa fille et qu’il lui rendrait visite et prendrait un repas de poisson chez elle à Kolkata. Sans aucun doute, le plus grand à ce jour La plus humble étoile a jamais été, est et sera pic.twitter.com/3poiIwYLlN Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) 23 mai 2023

#ShahRukhKhan a exaucé le dernier souhait de Shivani, 60 ans, de Kolkata, qui est au dernier stade du cancer. Il a parlé avec eux pendant 30 minutes. Assuré de donner une aide financière et leur a demandé de faire du poisson lors de sa visite à leur domicile. Rencontrer #SRK est le dernier souhait de mes fans et il pic.twitter.com/v1i07e6c9Q JUSTE UN FAN. (@iamsrk_brk) 23 mai 2023

Shah Rukh Khan a vraiment fait la journée de ce fan et a rendu le reste de son fandom fier, encore une fois. Cela en dit long sur sa personnalité et son caractère qui sont souvent ciblés par les opposants.

Shah Rukh Khan dans l’actualité

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan a fait la une des journaux pour ses prétendues conversations avec Sameer Wankhede sur le trafic de drogue qui a conduit à l’arrestation d’Aryan Khan. Les prétendus messages de l’acteur ont vu une autre facette de Shah Rukh Khan, ce qui a choqué et ému les fans. Eh bien, les conversations divulguées ont été rejetées par un ami de l’acteur comme un coup de chance. Toutefois, une audience à ce sujet aura lieu le 8e Juin.

Shah Rukh Khan sur le front du travail

Côté travail, il a Jawan avec Atlee et Nayanthara. Il a également Dunki avec Rajkumar Hirani aux côtés de Taapsee Pannu. Jawan devait sortir plus tôt en juin mais a été déplacé en septembre. Il a récemment choisi de ne pas participer à Don 3, selon les rapports.