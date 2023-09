Shah Rukh Khan prend d’assaut Internet avec son look à couper le souffle pour la rencontre à succès de Jawan, les fans disent « Don est de retour »

Le manager de Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani, partage le look époustouflant de l’acteur pour la rencontre à succès de Jawan.

Shah Rukh Khan se prépare actuellement pour la rencontre à succès Jawan qui se déroule à Mumbai. Le manager de l’acteur a récemment publié quelques photos de son look pour l’événement et les fans pensent qu’il donne une ambiance « Don ».

Vendredi, Pooja Dadlani a laissé tomber quelques looks « à couper le souffle » de Shah Rukh Khan lors de la compétition à succès de Jawan. On peut voir l’acteur portant un blazer noir qu’il a associé à une chemise blanche et les cheveux attachés dans le dos. L’acteur a complété son look avec des bracelets et une montre. Avec les photos, Pooja a écrit : « Vendredi soir… Se sentir Jawan et aimé. »





Les looks « sexy » de Shah Rukh Khan ont pris d’assaut Internet. Les internautes ne pouvaient s’empêcher de s’extasier devant son apparence. L’un des commentaires disait : « Dekho Don aagya ». Un autre a écrit : « 58 n’a jamais été aussi sexy. » Un autre a écrit : « Oh mon Dieu, Don est de retour. » Un autre a écrit : « Jawan don ». Un autre a commenté : « Il a l’air si sexy. »

Dirigé par Atlee, Jawan est le film le plus cher de Shah Rukh Khan à ce jour, réalisé avec un énorme budget de Rs 300 crore. Le film met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi ainsi que Sanya Malhotra, Priyamani, Sanjeeta Bhattacharya, Lehar Khan et Aaliyah Qureshi, entre autres, dans des rôles clés. Le film est sorti le 7 septembre et en une semaine, le film a récolté plus de Rs 600 crore au box-office mondial.

Produites par Gauri Khan sous la bannière de Red Chillies Entertainment et coproduites par Gaurav Verma, les chansons du film ont été composées par Anirudh Ravichander qui a fait ses débuts à Bollywood en tant que compositeur. Le film contient également un caméo puissant de Deepika Padukone et Sanjay Dutt qui est très apprécié par le public.

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan fera ensuite une apparition spéciale dans Tiger 3 de Salman Khan, Katrina Kaif et Emraan Hashmi et les fans ont hâte de le voir dans le film. L’acteur a également en préparation Dunki de Rajkumar Hirani, qui devrait sortir en salles cette année.