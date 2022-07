Shah Rukh Khan pose cette condition à ses réalisateurs alors qu’il se prépare à faire un retour avec Pathaan, Jawan, Dunki et plus [Exclusive]

La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan est prête à répandre sa magie sur les grands écrans avec sa longue liste de films à venir. Le Badshah de Bollywood a Pathaan, Jawan, Dunki et d’autres films à venir dans son pipeline. Dans une interview exclusive accordée à Bollywoodlife.com, la source proche de l’acteur a révélé que la superstar avait posé quelques conditions à ses réalisateurs pour ses prochains films. Oui, tu l’as bien lu!

Les fans de Shah Rukh Khan savent peut-être que le beau gosse est un acteur qui n’interfère pas et c’est la principale raison pour laquelle de nombreux cinéastes l’ont qualifié de “gentleman”. Shah Rukh Khan est l’un des acteurs avec lesquels les cinéastes aiment travailler. L’acteur a décidé de travailler avec des actrices avec lesquelles il a travaillé dans le passé ou s’il y a quelqu’un de nouveau, il veut que l’actrice soit suffisamment mature pour correspondre à son âge et ne soit pas trop jeune.

Shah Rukh Khan veut que ses fans et son public puissent trouver son jodi à l’écran convaincant car il ne cherche pas à jouer de très jeunes personnages et cela rend justice à sa phase de vie actuelle. Shah Rukh, qui n’a pas eu de film à succès depuis un certain temps maintenant, assume des rôles difficiles et veut que son personnage soit réel et accessible au public.

Récemment, le DOP de Dunki de Shah Rukh Khan a quitté le film en raison de différences créatives avec le réalisateur Rajkumar Hirani. Côté travail, Shah Rukh Khan partagera l’écran avec Taapsee Pannu et Boman Irani à Dunki. Le film a été financé par Jio Studios, Red Chillies Entertainment et Rajkumar Hirani Films et sortira le 22 décembre 2023.