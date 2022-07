Shah Rukh Khan pose avec Vijay Sethupathi, Atlee au mariage de Nayanthara, les internautes les appellent “Team Jawan”

Alors que Nayanthara et Vignesh Shivan terminaient un mois de leur mariage le 9 juillet, le cinéaste a publié des photos inédites de leur mariage sur sa poignée Instagram. Il a partagé une photo sur laquelle on peut voir le couple poser avec Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Atlee, Anirudh Ravichander et SJ Suryah.

Avec les rapports de Vijay remplaçant Rana Daggubati en tant qu’antagoniste principal dans le prochain réalisateur d’Atlee Jawan, dont la sortie est prévue le 2 juin 2023, avec Shah Rukh Khan et Nayanthara dans les rôles principaux, les internautes ont laissé tomber divers commentaires les mentionnant comme “Team Jawan”.





Le directeur musical Anirudh Ravichander, dont la bande originale et la musique de fond du récent blockbuster Vikram de Kamal Haasan est considéré comme son meilleur travail en carrière à ce jour, a également été engagé pour composer de la musique pour Jawan. Ce sera la première fois depuis qu’Anirudh composera une bande originale complète pour un film hindi.

Le récent avatar méchant de Vijay Sethupathi en tant que Santhanam dans la vedette de Kamal Haasan, Vikram, a été l’un des points forts de la réalisation de Lokesh Kanagaraj. Eh bien, il semble que l’acteur primé au National Award ait impressionné non seulement les créateurs de Jawan, mais aussi les créateurs de Pushpa: The Rule, la prochaine suite du blockbuster d’Allu Arjun.

L’acteur de Super Deluxe est également en pourparlers pour jouer le méchant principal de Pushpa 2, selon les derniers rapports qui indiquent également qu’il était censé jouer dans Pushpa: The Rise en tant qu’officier forestier, mais en raison de problèmes de date, il ne pouvait pas faire partie du film et s’est donc vu proposer de jouer le rôle d’un officier supérieur de police dans le tournage du film pour aller sur les étages en septembre ou octobre 2022.