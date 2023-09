Shah Rukh Khan pose avec sa famille lors des célébrations de Ganesh Chaturthi à Ambani, les fans les appellent « la meilleure famille du monde »

La famille Ambani a accueilli Lord Ganesha chez elle, et les célébrations festives ont réuni le gratin de Bollywood, dont Shah Rukh Khan et sa famille.

Le premier jour de la semaine propice de Ganesh Chaturthi, la famille Ambani a accueilli le Seigneur Ganesha chez lui. Plusieurs célébrités, le who’s who de Bollywood, sont arrivées à la résidence Ambani pour solliciter la bénédiction de Bappa, dont Shah Rukh Khan.

L’acteur-producteur Shah Rukh Khan est arrivé à la résidence Ambani avec sa famille, son épouse Gauri Khan, sa fille Suhana Khan et son fils AbRam Khan. Le fils aîné de SRK, Aryan, pourrait manquer la célébration, car il n’a pas été vu avec la famille. Pour l’occasion, SRK a enfilé une kurta Pathaani marron avec un pyjama churidar noir avec une queue de cheval. Dès que SRK est arrivé avec la famille, les paparazzi les ont accueillis et leur ont demandé de poser pour des photos. Shah Rukh et la famille ont reconnu leurs demandes et sont restés debout quelques secondes pour les photos. Ensuite, ils sont entrés dans la résidence. Voici la vidéo





Dès que la vidéo a été mise en ligne, plusieurs internautes et fans les ont qualifiés de « meilleure famille ». Un fan a écrit : « La famille royale du roi Khan à la célébration du Grand Ganpati chez Ambani. » Un autre fan a écrit : « La meilleure famille du monde ». Un autre fan a fait l’éloge du butin de SRK et a écrit : « King swag ». L’un des fans a écrit : « De telles mignonnes ».

À propos des célébrations d’Ambani GanpatiOutre Shah Rukh Khan et sa famille, parmi les autres stars arrivées à la résidence Ambani pour la célébration de Ganesh Chaturthi figurent Salman Khan, Nayanthara avec Vignesh Shivan, Janhvi Kapoor, Rekha, Madhuri Dixit, Jeetendra, Sachin Tendulkar avec sa famille, et bien d’autres célébrités.

À propos de JawanLe dernier film de Shah Rukh Khan, Jawan, est devenu l’un des plus gros succès de Bollywood en 2023. Sorti en salles le 7 septembre, le thriller d’action réalisé par Atlee a déjà gagné Rs 880 crores jusqu’à présent. Après avoir établi des records avec Pathaan et les avoir battus avec Jawan, Shah Rukh sera ensuite vu dans le réalisateur Dunki de Rajkumar Hirani. Le film est prévu pour Noël 2023. LIRE : Shah Rukh Khan accueille Lord Ganesha chez lui et souhaite « sagesse, bonne santé, modak » aux fans ; la photo virale gagne Internet