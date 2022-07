Shah Rukh Khan pose avec des chefs après avoir dégusté un repas italien à Londres au milieu du tournage de Dunki

Le nouveau look de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan du prochain film Dunki est récemment devenu viral sur Instagram, laissant les fans attendre avec impatience la sortie du film.

Le Badshah de Bollywood, SRK est actuellement à Londres en train de tourner pour le réalisateur Rajkumar Hirani. SRK est connu pour garder sa vie personnelle loin des feux de la rampe des paparazzi et est une observation rare pour eux. Ses visites sur les réseaux sociaux sont également très sporadiques et ses fans attendent donc de pouvoir l’apercevoir.

Mardi, un chef renommé d’un célèbre restaurant italien a posté une photo de l’acteur et les fans ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur son nouveau look.





Sur la photo, Shah Rukh Khan pose aux côtés des deux chefs du restaurant italien “II Borro”. En ce qui concerne l’apparence de l’acteur, il l’a gardée décontractée dans un t-shirt blanc uni sous une veste noire cool.

Lundi, une photo de l’acteur de Raees en train de filmer pour Dunki a fait surface sur Twitter. Cela le montrait dans un look désordonné décontracté. Dans l’image partagée par les comptes de fans, Shah Rukh a été vu vêtu d’une simple chemise à carreaux et d’un pantalon noir, avec un “kada” au poignet.

Les médias avaient rapporté la semaine dernière que Shah Rukh avec sa co-star Taapsee Pannu et Hirani s’envolerait pour Londres et l’Europe pour un programme de tournage.

Une présentation de JIO Studios, Red Chillies Entertainment et Rajkumar Hirani Films, Dunki est écrit par Abhijaat Joshi, Kanika Dhillon et Hirani. Le film est allé sur les planchers en avril, et les suivants devraient être largement tournés au Pendjab.

Outre Dunki, Shah Rukh Khan sera également vu à Jawan d’Atlee en face de Nayanthara et du projet à gros budget et très attendu de YRF, Pathaan.

(Avec les entrées de l’ANI)