Shah Rukh Khan photographié en train de faire de l’arti alors qu’il visite le bureau de la série T pour Ganpati Darshan

Vidéo de Shah Rukh Khan : Ganpati Bappa bénit actuellement de nombreux fidèles à travers le pays. Comme beaucoup d’entre nous, plusieurs célébrités de la ville B ont accueilli l’idole de Ganesh Ji chez elles à l’occasion propice de Ganesh Chaturthi. La star de Bollywood Shah Rukh Khan s’est rendue hier soir au bureau de la série T de Bhushan Kumar pour demander la bénédiction de Bappa. Dans la vidéo, SRK est vu debout devant l’idole de Ganesha à côté du producteur pendant que son manager exécute Aarti et puja. Elle donne ensuite une fleur au roi Khan qui la met aux pieds de l’idole et la prie les mains jointes. L’acteur était beau dans la kurta bleue qu’il associait à un pyjama blanc. Il a gardé ses cheveux tirés en arrière dans sa queue de cheval caractéristique. SRK dirige actuellement le box-office avec Jawan. Le film bat des records au box-office depuis sa sortie. Après le succès retentissant de Pathaan et Jawan, Shah Rukh Khan terminera l’année en beauté avec son prochain film Dunki.