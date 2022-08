Shah Rukh Khan passe un “grand moment FOMO” alors que Suhana Khan partage d’adorables photos avec ses frères Aryan, AbRam

Après qu’Aryan Khan ait rompu sa pause Instagram de plus d’un an le lundi 22 août, partageant d’adorables photos avec ses frères et sœurs Suhana Khan et AbRam Khan, la fille de Shah Rukh Khan, Suhana, a publié une autre jolie photo de la même séance photo.

Prenant sur son Instagram le mardi 23 août, Suhana a partagé la photo avec ses deux frères et a ajouté trois singes dans la légende. C’est le commentaire de l’acteur de Pathaan qui a attiré l’attention des internautes lorsqu’il a décrit ses trois petits enfants comme “mon petit cirque” et a ajouté qu’il avait “Big Time FOMO” (Fear of Missing Out).

Suhana fait ses débuts à Bollywood avec le prochain film de Zoya Akhtar, The Archies, et le cinéaste a également laissé tomber trois émojis en forme de cœur dans la section des commentaires. Avec Suhana, The Archies marquera également les débuts de la fille cadette de Srivedi, Khushi Kapoor, et du petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda.





Plus tôt, les photos d’Aryan étaient devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur la deuxième photo, il avait recadré Suhana sur laquelle on le voyait avec le petit munchkin AbRam. Réagissant à la même chose, Suhana a fait un commentaire sarcastique en disant : “Merci pour la récolte.” et plus tard également ajouté, “Je t’aime” avec trois emojis de coeurs rouges dans un autre commentaire.

Shah Rukh Khan avait réagi aux photos d’Aryan avec un commentaire amusant disant : “Pourquoi je n’ai pas ces photos !!!!! Donnez-les moi MAINTENANT !”. Son fils Aryan a eu une réponse plus spirituelle pour papa en écrivant : “Je te les enverrai la prochaine fois que je posterai… donc probablement dans quelques années haha.”

Bien que Suhana soit prête à faire ses débuts d’actrice, il semble qu’Aryan soit plus intéressée à travailler derrière la caméra car il développerait une série Web et un long métrage et voudrait devenir réalisateur.