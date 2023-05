Shah Rukh Khan partage une nouvelle vidéo sur le bâtiment du Parlement avec sa voix off ; les fans l’appellent la meilleure narration [Check Reactions]

Shah Rukh Khan est l’une des plus grandes superstars de l’industrie cinématographique indienne. Il a donné le plus gros blockbuster de l’année, Pathan qui a frappé plus de Rs 1000 crores au box-office. Habituellement, Shah Rukh Khan utilise son espace Twitter pour interagir avec ses fans ou répondre aux tweets qui lui sont adressés. Mais cette fois-ci, il a partagé une vidéo du nouveau bâtiment du Parlement avec sa voix off. Le nouvel hôtel du Parlement sera inauguré dimanche. La vidéo devient virale en ligne et les fans saluent Shah Rukh Khan pour avoir donné la meilleure narration à la vidéo.

Shah Rukh Khan prête sa voix à la nouvelle vidéo du Parlement

Alors que le jour de l’ouverture du nouvel édifice du Parlement approche, tout le monde partage la vidéo en ligne et parle du moment de fierté du nouvel édifice du Parlement. Les images du nouveau bâtiment du Parlement sont également partagées par les internautes en ligne. Il y a quelques minutes à peine, Shah Rukh Khan a partagé une vidéo du nouveau bâtiment du Parlement avec une puissante voix off. Il parle du bâtiment comme d’une maison pour la population de 140 crores, indépendamment de leur classe, de leur caste et de leur statut social. Shah Rukh Khan est fier de révéler le nouveau bâtiment du parlement à travers ses yeux qui, selon lui, se concentreront sur chaque problème individuel au niveau local. Shah Rukh dit dans son tweet que ce nouveau bâtiment ne représentera pas seulement chaque citoyen de l’Inde mais protégera également la diversité de chacun. Alors qu’il se vante du bâtiment avec fierté, la chanson de Swades joue en arrière-plan.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan prêtant sa voix au nouveau bâtiment du parlement ici :

Quelle magnifique nouvelle maison pour les personnes qui défendent notre Constitution, représentent chaque citoyen de cette grande Nation et protègent la diversité de son unique Peuple @Narendra Modi ji. Un nouveau bâtiment du Parlement pour une Nouvelle Inde mais avec le vieux rêve de Gloire pour l’Inde. Jaï Hind ! pic.twitter.com/FjXFZwYk2T Shah Rukh Khan (@iamsrk) 27 mai 2023

Les fans saluent Shah Rukh Khan pour une voix off si puissante

Les fans de Shah Rukh Khan deviennent gaga de la façon dont il a décrit le nouveau bâtiment du parlement. Les fans sont impressionnés par sa voix profonde et ses pensées claires sur la nation. De nombreuses autres célébrités ont également partagé la vidéo. La vidéo a fait la une des journaux dans l’actualité du divertissement. Découvrez les réactions ici :

Ta voix Moment de fierté pour nous tous !! Priyanka Hemanti Bhatt (@iPriyankaBhatt) 27 mai 2023

Swades Background Music et la voix profonde de SRK… ?? JUSTE UN FAN. (@iamsrk_brk) 27 mai 2023

C’est la meilleure narration depuis longtemps ? Shekhar Dutt (@DuttShekhar) 27 mai 2023

Akshay Kumar à SRK : pic.twitter.com/A1Px9E5dgQ Amit. (@iOnlyAJ) 27 mai 2023

Quelle belle vidéo pour notre parlement et la narration fantastique du seul et unique roi Khan et la musique des Swades y ajoute tant d’émotions ! Shahzeb Khan (@theshahzebkhan) 27 mai 2023

Merci Roi ??? ? Fan de Narendra Modi (@narendramodi177) 27 mai 2023

C’est le meilleur rendu de ce montage vidéo. Pour tous ceux qui pleurent dans le coin, il est peut-être temps pour vous aussi de traverser ! Pratik V (@ResearchMonk) 27 mai 2023

Koi kuch bhi kahe… Mais ta voix ?? (@ShrishtySays) 27 mai 2023

Bien dit le roi Khan ? Dr Khushboo ?? (@khushbookadri) 27 mai 2023

C’est Shah Rukh Khan pour l’Inde ?? Sameer Cheikh (@isameerking) 27 mai 2023

Pendant ce temps, sur le front du travail, Shah Rukh Khan a Jawan avec Atlee, Nayanthara et Vijay Sethupathi et Dunki avec Rajkumar Hirani, Taapsee Pannu et Boman Irani.