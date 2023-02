Shah Rukh Khan partage un message sur “le soleil sort des ténèbres pour briller à nouveau”, remercie les fans pour le succès de Pathaan

Pathaan, le film de retour de Shah Rukh Khan a battu plusieurs records au box-office depuis sa sortie il y a à peine deux semaines. Le film s’est imposé comme le film en hindi le plus rentable au monde dans l’histoire de Bollywood et est également sur le point de franchir la barrière de Rs 1000 crore. Au milieu de cette course à succès, Shah Rukh s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour remercier les fans de leur amour pour le film et a également ajouté une légende cryptique qui, selon beaucoup, faisait allusion à son retour.

S’adressant à Instagram mercredi, Shah Rukh a partagé un selfie où les rayons du soleil ont frappé son visage. Il portait un t-shirt blanc avec des cheveux hirsutes et une légère barbe de 3 jours. Dans la légende du message, Shah Rukh a écrit : « Le Soleil est seul… il brûle… et sort de l’obscurité pour briller à nouveau. Merci à tous d’avoir laissé le soleil briller sur Pathaan.





Réagissant au message, de nombreux fans de l’acteur ont lié la légende à son retour au box-office. “Le soleil est revenu dominer le box-office”, a commenté l’un. Un autre a écrit : « Le soleil est le roi SRK lui-même ici. Avant Pathaan, Shah Rukh n’avait pas joué dans un film depuis 2018 et ses derniers films – Zero, Fan et Raees – n’avaient pas tout à fait mis le feu au box-office. Comme beaucoup avaient spéculé que sa magie au box-office était terminée, Shah Rukh a fait un retour prometteur avec Pathaan.

Réalisé par Siddharth Anand, Pathaan est un thriller d’espionnage qui fait partie de l’univers YRF Spy. Outre Shah Rukh, il met également en vedette Deepika Padukone, John Abraham, et comprend un camée de Salman Khan reprenant son rôle dans les films Tiger. Mercredi, Pathaan avait gagné Rs 865 crore dans le monde. Les initiés du commerce spéculent que le film franchira Rs 900 crore avant ce week-end et pourrait finir par franchir Rs 1000 crore avant la fin de sa diffusion.