Shah Rukh Khan partage le look de la barbe sel et poivre cet Eid, dit «soyons compatissants envers tous» | Nouvelles des gens

Mumbai: la superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, a tweeté les souhaits d’Eid à ses fans vendredi soir, exhortant tous à être compatissants et serviables envers les autres.

« Eid Mubarak à tout le monde à travers le monde. Qu’Allah comble chacun de nous de santé et nous donne la force et les moyens d’être compatissant envers tous ceux qui ont besoin de notre aide dans notre pays, l’Inde. Comme toujours ensemble, nous vaincrons tout! Love U , » Shah Rukh Khan a écrit sur Twitter.

Eid Mubarak à tout le monde dans le monde. Puisse Allah doucher chacun de nous de santé et nous donner la force et les moyens d’être compatissants envers tous ceux qui ont besoin de notre aide dans notre pays, l’Inde. Comme toujours ensemble, nous conquérirons tout! Je t’aime. pic.twitter.com/jdj9Nlj8ha – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 14 mai 2021

L’acteur de 55 ans a également traité les fans avec un selfie en noir et blanc, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Commenter Message de Shah Rukh, les fans l’ont comblé d’amour. Certains fans ont déclaré qu’ils manquaient de se rassembler devant sa résidence, Mannat, en raison de la pandémie, comme ils l’ont fait à l’époque pré-COVID.

« Eid Mubarak Monsieur. Vous avez manqué la vue extérieure de votre maison cet Eid où les fans se rassemblaient et vous souhaitaient d’une seule voix fort et plus fort. Un jour, vous ressentirez certainement ce sentiment en vous voyant juste devant moi. #EidMubarak « , a commenté un fan.