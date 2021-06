La fille de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Suhana Khan, est actuellement à New York où elle termine ses études. Ainsi, ses parents lui manquent définitivement. À l’occasion de la fête des pères, Suhana a profité de son histoire Instagram et a partagé une jolie photo de retour de son enfance. Sur la photo, on la voit embrasser SRK gentiment et c’est un spectacle adorable, en effet. Suhana a écrit, « Fête des pères ».

Shah Rukh a republié la photo sur son histoire Instagram et dans un cas rare, la superstar a utilisé des emojis en répondant à Suhana. Il a écrit : « Tu me manques tellement bébé que j’utilise des emojis. »

Suhana est en effet la princesse de son père et il partage souvent des posts adorables pour elle.

SRK est le fier père de ses trois enfants Aryan Khan, Suhana et AbRam Khan. Il a également posté un vœu amusant pour la fête des pères en partageant des figurines les représentant et a déclaré: « Joyeuse fête des pères à tous les pères. Nous souhaitons à tous les parents les plus beaux moments et souvenirs avec leurs » p’tits coquins munchkins « . »

Pendant ce temps, la superstar avait précédemment expliqué à quel point Aryan et Suhana se sentaient plus doux envers AbRam. SRK a déclaré au New Indian Express : « Quand mes deux autres enfants me disent ‘Papa tu es trop gentil avec lui’, je dis ‘Comment sais-tu que je n’étais pas gentil avec toi ? Quand tu avais cet âge, j’étais comme ça avec vous aussi.’ Je ne suis pas un père strict. La seule différence est qu’AbRam sort plus souvent avec moi parce que mes deux autres enfants étaient tous les deux timides. »