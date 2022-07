Shah Rukh Khan, la photo de Taapsee Pannu a fui des décors du film de Rajkumar Hirani

Même si Dunki devrait sortir l’année prochaine vers Noël, il est devenu l’un des films de Bollywood les plus attendus car il voit Shah Rukh Khan collaborer avec l’un des réalisateurs les plus titrés Rajkumar Hirani, connu pour avoir livré des blockbusters comme 3 Idiots, PK, Sanju, et la série Munnabhai, pour la première fois.

Taapsee Pannu joue le rôle principal dans la comédie sociale qui serait basée sur la question de l’immigration. Le 28 juillet, jeudi, une photo divulguée des décors du film à Londres a fait surface en ligne et est devenue virale sur Internet. Les deux acteurs sont vus dans des tenues décontractées sur la photo cliquée dans les rues de la capitale anglaise.





Il y a environ dix jours, une autre photo des décors du film à Londres a été divulguée dans laquelle l’acteur de Swades a été vu dans une chemise à carreaux partiellement rentrée et son équipe était visible autour de lui, mais Taapsee n’a pas été vu sur la photo précédente. Et ainsi, la photo récente montre le premier regard de Taapsee depuis Dunki.

Avant la sortie de Dunki le 22 décembre 2023, Shah Rukh Khan a deux sorties majeures l’année prochaine. Le premier d’entre eux est l’acteur Pathaan qui devrait sortir en salles le 25 janvier de l’année prochaine. Pathaan marque le retour de SRK sur grand écran après cinq ans alors que sa dernière version Zero est sortie en 2018.

La prochaine étape est Jawan d’Atlee dont le premier regard a montré Shah Rukh Khan avec un visage bandé et a causé des ravages sur Internet. Prévu pour sortir le 2 juin 2023, le film présente Nayanthara face à SRK en tête. La superstar a récemment assisté à son mariage avec Vignesh Shivan à Mahabalipuram.

Le film de Rajkumar Hirani se heurtera à Bade Miyan Chote Miyan d’Akshay Kumar-Tiger Shroff, dont la date de sortie exacte n’a pas été annoncée, mais il a été confirmé que le réalisateur d’Ali Abbas Zafar sortira à Noël l’année prochaine.