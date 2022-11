Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor Khan et d’autres stars se sont rendues dans ces lieux pour leur lune de miel

Ajay Devgn Nouveau “Roi de Bollywood”: L’année 2022 a été une grande année pour Ajay Devgan. Cette année, il a fait partie de films à succès consécutifs, dont RRR de Rajamouli, Runway 34 et Gangubai Kathiyawadi d’Aliya Bhatt. Ces films avaient d’énormes recettes au box-office et ont mérité leur place parmi les plus grands succès de l’année 2022. Dans le même temps, son film Drishyam se porte extrêmement bien dans les salles. Ajay joue le rôle du protagoniste dans ce film. Le film n’est qu’à quelques pas d’entrer dans le club des 100 crores. et donc une nouvelle réalisation. Et avec cela, Ajay aura un autre film à succès à son nom cette année. Sans aucun doute, Ajay a régné sur le théâtre comme un roi en 2022.