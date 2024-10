Shah Rukh Khan jouera l’assassin dans King : Reportage : Bollywood News

Le projet ambitieux et très médiatisé de Sujoy Ghosh intitulé Roiavec Shah Rukh Khan et marquant la première apparition théâtrale du duo père-fille avec Suhana Khan jouant un rôle clé. Avec chaque mise à jour sur le film attirant l’attention des fans, la dernière les enthousiasmera certainement. Donnant un aperçu du personnage de SRK, des rapports suggèrent que l’acteur jouera le rôle élégant d’un assassin.

Shah Rukh Khan jouera l’assassin dans King : rapport

Sujoy Ghosh, connu pour ses thrillers mystérieux, est très enthousiaste à l’idée de réaliser ce drame plus grand que nature qui promet non seulement de nombreux éléments de suspense et de mystère, mais comportera également une action intense à indice d’octane élevé. Pendant ce temps, la nouvelle révélation selon laquelle Shah Rukh Khan joue un assassin a été faite par l’écrivain Rahul Raut sur Twitter, alias X. Alors que l’on entend dire que le film verra l’acteur accomplir des actions comme ses personnages dans Jawan et Pathaanen revanche, les fans de la mégastar seront ravis de voir l’acteur reprendre « le méchant » comme il l’a fait dans les années 90 avec des films comme Baazigar, Anjaamet Darr.

Cette nouvelle concernant le retour de l’acteur dans un rôle grisé a non seulement suscité l’enthousiasme, mais elle a également rendu viral un commentaire plus ancien que la superstar avait fait lors du Festival du film de Locarno en août 2024. Lors de l’événement Locarno Meets auquel Khan a également participé, SRK avait abordé le sujet du rôle d’un méchant dans lequel il avait déclaré: « Je pense que j’ai une nouvelle façon de jouer un méchant ». Le commentaire semble avoir pris plus d’ampleur après le récent buzz autour de son retour à ce genre de rôles avec Roi.

Venir à Roile film devrait présenter un casting d’ensemble dans lequel Abhishek Bachchan jouera le véritable antagoniste. Aux côtés de Suhana Khan, il jouera également Munjya l’acteur de renommée Abhay Verma dans un rôle clé.

