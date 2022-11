Shah Rukh Khan impressionne les fans avec des lignes emblématiques de Baazigar alors qu’il remporte un prix à Sharjah

Lorsque Shah Rukh Khan a assisté à la 41e Foire internationale du livre de Sharjah (SIBF) 2022 au Centre d’exposition de Sharjah, aux Émirats arabes unis, il a reçu le prix de l’icône mondiale du cinéma et de la narration culturelle. Beaucoup de ses partisans se sont présentés pour l’événement, et des vidéos et des images font maintenant leur chemin en ligne.

Shah Rukh est apparu à l’événement dans un avatar entièrement noir, selon une vidéo du fan club. Il avait les cheveux crêpés en arrière. Selon la déclaration de l’acteur lors de la cérémonie, il a reçu le prix pour “son service à la scène culturelle et sa reproductivité dans le domaine de l’écriture et de la créativité”.

Une partie de son discours, selon le Hindustan Times, disait : « Nous tous, peu importe où nous vivons, de quelle couleur nous sommes, quelle religion nous suivons ou sur quelles chansons nous dansons… prospérons dans une culture d’amour, de paix et de compassion. ”

“Nous tous, peu importe où nous vivons, de quelle couleur nous sommes, de quelle religion nous suivons ou sur quelles chansons nous dansons… prospérons dans une culture d’amour, de paix et de compassion.” – #ShahRukhKhan à la Foire internationale du livre de Sharjah alors qu’il reçoit le prix de l’icône internationale du cinéma et de la culture pic.twitter.com/YGmmUQ3FwU– Club des fans de l’univers Shah Rukh Khan (@SRKUniverse) 11 novembre 2022

Shah Rukh a ensuite interprété sa célèbre position de bras tendus de Dilwale Dulhania Le Jayenge alors qu’il était sur scène. Il a fourni aux téléspectateurs son célèbre dialogue dans une autre vidéo.

Il a également ajouté des répliques de son film Baazigar et a rendu les fans gaga.

Regardez la vidéo ici:









Pour les non-initiés, le vendredi 11 novembre, Shah Rukh a pris ses contacts sur les réseaux sociaux et a partagé un collage de lui et Deepika Padukome de leurs quatre films et lui a souhaité bonne chance. Il a écrit : “À 15 années fabuleuses d’excellence… de persévérance… des performances incroyables avec toi et des câlins chaleureux !! Je te regarde… te regarde. et te regarde… et te regarde toujours… @deepikapadukone”.

LIRE | Tendances #BoycottPathaan sur Twitter : découvrez pourquoi Shah Rukh Khan et la star de Deepika Padukone sont traqués

Parlant du prochain film de SRK, Pathaan, l’acteur réalisé par Siddharth Anand est l’un des films les plus attendus de 2023. Prévu pour sortir le 25 janvier de l’année prochaine, le film présente John Abraham en tant que troisième rôle principal du film et mettra également en vedette Salman Khan dans un camée central dans son avatar Tiger alors que Yash Raj Films crée l’univers d’espionnage fusionnant Pathaan, Tiger et War, qui a également été dirigé par Anand en 2019.