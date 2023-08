Shah Rukh Khan hisse le tricolore à Mannat avec sa famille le jour de l’indépendance, explique comment son fils AbRam en a fait une tradition

Shah Rukh Khan partage une vidéo montrant le hissage du drapeau indien avec sa femme Gauri Khan et son fils AbRam le jour de l’indépendance.

Shah Rukh Khan attend actuellement la sortie de son prochain film Jawan. L’acteur a partagé un aperçu de sa célébration de la fête de l’indépendance avec sa femme Gauri Khan et son fils AbRam Khan à Mannat et a écrit un doux souhait pour les fans.

Mardi, Shah Rukh Khan s’est rendu sur son Instagram et a partagé une vidéo hissant le drapeau indien à Mannat avec sa femme et son fils et a sous-titré le message : « Maintenant, le petit en a fait une tradition. Hissage de notre bien-aimé Tricolore et souhaitant à tous une bonne fête de l’indépendance. Amour à tous et que notre pays, l’Inde, prospère et nous tous avec.





La vidéo le montrait, Gauri et AbRam, tous vêtus de blanc et saluant le drapeau indien avec les membres de son personnel. Cependant, Suhana Khan et Aryan Khan étaient absents de la vidéo. La fille de SRK était avec son casting The Archies pour célébrer le Jour de l’Indépendance. L’acteur a également laissé tomber une photo posant près du drapeau indien hissé à Mannat avec sa femme et son fils.

Les fans de Shah Rukh Khan ont également souhaité à l’acteur le jour de l’indépendance. L’un des fans a écrit : « Hindustan ki shaan Shah Rukh Khan ». Un autre a écrit : « Pride of India ». Un autre fan a commenté: « Joyeux jour de l’indépendance au roi ». Plus tôt, l’acteur a également changé sa photo d’affichage sur Twitter en tricolore dans le cadre de la campagne « Har Ghar Tiranga » lancée par le Premier ministre Narendra Modi.

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan sera ensuite vu dans le thriller d’action Jawan barré par Atlee. Le film met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi ainsi que Sanya Malhotra et Priyamani, entre autres, dans des rôles clés. Le film verra également un camée de Deepika Padukone et Thalapthy Vijay et devrait sortir en salles le 7 septembre.

En dehors de cela, l’acteur a également Dunki de Rajkumar Hirani dans le pipeline qui marque la collaboration entre l’acteur et le réalisateur pour la première fois. Le film met également en vedette Taapsee Pannu et devrait sortir en décembre.

