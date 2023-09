Shah Rukh Khan groove sur Zinda Banda de Jawan et Besharam Rang de Pathaan avec des fans dans une discothèque de Dubaï

Shah Rukh Khan impressionne les fans par son énergie alors qu’il groove sur les chansons de Jawan et Pathaan dans la discothèque de Dubaï.

Shah Rukh Khan attend actuellement la sortie de son prochain film Jawan. L’acteur a récemment assisté à un événement à Dubaï où la bande-annonce du film a été présentée au Burj Khalifa. Désormais, certaines vidéos de l’acteur groove sur les chansons de Jawan et Pathaan deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Samedi, un fan club de Shah Rukh Khan, SRK Universe, a partagé plusieurs vidéos de Shah Rukh Khan en train de groover sur ses chansons au club BLU de Dubaï. L’acteur a été vu affichant ses mouvements énergiques sur les chansons de Jawan Zinda Banda et Not Ramaiya Vastavaiya. Non seulement cela, il a également été vu en train de groover sur les rythmes de Besharam Rang et de faire son pas emblématique de Chaiya Chaiya.









L’acteur a été vu portant un jean noir qu’il a associé à un t-shirt noir et un blazer assorti. Il a complété son look avec une paire de lunettes de soleil et des baskets blanches. Shah Rukh Khan a également été vu en train d’interagir avec les fans du club et les fans ont été entendus l’acclamer bruyamment.

Les internautes ont été impressionnés par l’énergie de Shah Rukh Khan et ont apprécié l’acteur dans la section commentaires. L’un des commentaires disait : « Cet homme est absolument incroyable. Il est de l’énergie pure. Un autre fan a écrit : « Il a l’air si fatigué mais toujours aussi sexy. » Un autre a écrit : « Tous ces clips me mettent de bonne humeur pour le week-end. Souriant depuis l’Amérique.

Dirigé par Atlee, Jawan est un thriller d’action avec Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi. Le film met également en vedette Sanya Malhotra, Priyamani, Ridhi Dogra, Yogi Babu, Sunil Grover et d’autres dans des rôles clés. Le film verra également le camée plein d’action de Deepika Padukone dans lequel elle sera vue en train de se battre avec SRK. Le film devrait sortir en salles le 7 septembre.

Jawan est la première collaboration de Shah Rukh Khan avec Atlee. Le film est réalisé avec un budget énorme de Rs 300 crore, ce qui en fait le film le plus cher de Shah Rukh Khan à ce jour. Produit par Gauri Khan et coproduit par Gaurav Verma, le film est une présentation de Red Chillies Entertainment.

