Shah Rukh Khan groove sur “Je suis le meilleur”, la vidéo devient virale

Dimanche, Shah Rukh Khan a stupéfié tout le monde avec sa performance à l’événement annuel Umang de la police de Mumbai. Il a été vu en train de chanter “Je suis le meilleur” sur scène, ses vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Après avoir surpris ses fans avec sa toute première session en direct sur Instagram, la superstar Shah Rukh Khan a captivé tout le monde avec sa performance spéciale. Plusieurs vidéos et images du gala étoilé ont fait surface en ligne dans lesquelles SRK est vu en train de danser sur sa chanson “Je suis le meilleur” de son film “Phir Bhi Dil Hai Hindustani”. Il avait l’air pimpant dans un costume noir et des lunettes de soleil. La performance de SRK a rendu ses fans extrêmement heureux et nostalgiques alors qu’il a donné sa première performance sur scène depuis de nombreuses années. “C’est le meilleur… c’est le meilleur”, a écrit un internaute sur Twitter.







“@iamsrk..Vous êtes le meilleur des meilleurs #ShahRukhKhan dansant sur la chanson I Am The Best à #Umang2022”, a tweeté un autre. “Je ne peux pas le quitter des yeux”, a écrit un Twitterati. De plus, SRK a fait une grande entrée sur un vélo. Son entrée a rappelé aux fans sa scène d’entrée dans ses débuts à Bollywood “Deewana”. “Cela m’a rendu nostalgique. C’est comme hier quand il a fait ses débuts à Bollywood”, a écrit un utilisateur d’Instagram.



SRK est de retour et comment”, a commenté un autre.

Le 25 juin 2022, SRK a terminé 30 ans dans l’industrie cinématographique. Marquant l’occasion spéciale, il a dévoilé son premier look de son prochain film “Pathaan”. Sur l’affiche, Shah Rukh avait l’air brut dans une chemise et un jean avec un pistolet à la main.

Son visage était partiellement visible et il était rude et ensanglanté. Il a également exprimé sa gratitude pour avoir reçu l’amour et les sourires “infinis” de chacun tout au long de son voyage. “30 ans et sans compter parce que votre amour et vos sourires ont été infinis. Voici pour continuer avec #Pathaan. Célébrez #Pathaan avec #YRF50 le 25 janvier 2023.



Sortant en hindi, tamoul et télougou”, a-t-il sous-titré le post. Dirigé par Siddharth Anand, “Pathaan” met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Outre “Pathaan”, SRK sera également vu dans “Dunki” et “Jawaan”. Dunki est le réalisateur de Rajkumar Hirani, tandis que “Jawan” est dirigé par Atlee. (Avec les entrées de l’ANI)