Shah Rukh Khan gagne Internet en souhaitant un prompt rétablissement à une fan dansant sur Chaleya à l’hôpital

L’influenceuse Instagram Prisha David profite de son « moment du septième ciel » après que Shah Rukh Khan a réagi à son clip viral de danse sur le morceau romantique de Jawan, Chaleya.

Jawan, le film à succès de Shah Rukh Khan, a été un succès retentissant. L’engouement pour le film a été tel que des bobines et des vidéos réalisées par des créateurs de contenu et des influenceurs reprenant les dialogues du film, dansant sur les chansons et même recréant les looks de SRK du film ont pris d’assaut Internet au cours des deux derniers mois.

Prisha David, qui est une danseuse professionnelle, avait partagé une vidéo d’elle dansant sur le morceau romantique Chaleya de Jawan alors qu’elle était admise à l’hôpital, le 28 août sur Instagram. « »SRK a des pouvoirs de guérison », avait-elle légendé le clip devenu viral sur les réseaux sociaux.

La vidéo a attiré l’attention de la superstar elle-même le jeudi 14 septembre, lorsqu’un de ses fans a partagé le clip sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) avec la légende : « Un patient de l’hôpital dansant sur Chaleya de #Jawan. INSANE ! Shah Rukh Khan est la ressource du bonheur. Shah Rukh a envoyé ses meilleurs vœux pour un prompt rétablissement à Prisha et a tweeté : « C’est très bien ! Merci. Guérissez-vous bientôt et regardez le film !!! J’attends avec impatience une autre vidéo de danse mais une fois que vous serez sorti de l’hôpital. Je t’aime!! ».

La danseuse a partagé la capture d’écran de la réponse de SRK sur son Instagram et a écrit : « À la FIN DE LA JOURNÉE, J’AI COMPRIS CELA !!! Pour quelqu’un qui est obsédé par @iamsrk, c’est plus qu’un rêve devenu réalité !!! Amour à tous ceux qui J’ai fait pleuvoir de l’amour sur cette bobine ! JE NE PEUX PAS TRAITER CE RN Seventh Heaven Moment. Et merci certainement à toute l’équipe de médecins, d’infirmières et de tais qui ont veillé à ce que j’étais suffisamment en forme pour voir le film le PREMIER JOUR LUI-MÊME. Super super reconnaissant. Merci « .





La bande originale de Jawan a été composée par Anirudh Ravichander. La version hindi Chaleya a la voix apaisante d’Arijit Singh et Shilpa Rao avec des paroles de Kumaar, la version tamoule Hayyoda est chantée par Anirudh lui-même et Priya Mali avec des paroles de Vivek, et la version Telugu Chalona a été chantée par Adithya Rk et Priya Mali. avec des paroles de Chandrabose, qui a partagé l’Oscar plus tôt cette année, avec le compositeur MM Keeravani, pour Naatu Naatu de RRR.

Farah Khan, ami proche et cinéaste-chorégraphe de Shah Rukh Khan, a chorégraphié le clip de la chanson dans les trois langues. La chanson est à la mode sur les plateformes audio et vidéo depuis sa sortie, car les fans ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur la belle chimie entre Shah Rukh et Nayanthara, la musique mélodieuse d’Anirudh et le chant d’Arijit et Shilpa.

