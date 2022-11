Shah Rukh Khan fête son anniversaire avec ses fans, les salue avec sa pose signature, la vidéo devient virale

Lorsque Shah Rukh Khan a eu 58 ans, ses fans ont été gâtés par l’acteur alors qu’il les saluait et reconnaissait leur amour. Le 2 novembre à minuit, plus de 100 fans ont bloqué la route reliant Mannat et ils ont célébré l’anniversaire de la star de Pathaan en faisant éclater des crackers.

Connu pour son charme intemporel et étant une superstar publique, Khan respectait la gratitude de ses admirateurs et il se leva dans la galerie de Mannat pour saluer ses amants. Shah Rukh a accueilli l’amour de ses partisans avec le petit AbRam, et il s’est même incliné devant leur admiration. Pendant quelques minutes, Shah Rukh Khan s’est continuellement incliné devant ses fans et leur a envoyé de l’amour à travers des baisers.

Regardez la vidéo





Hier, ses fans ont fêté l’anniversaire de l’acteur en revisitant son film emblématique, Dilwale Dulhaniyaa Le Jayenge au cinéma. Les vidéos de la projection du film deviennent virales sur les réseaux sociaux. Ces vidéos certifient le fait que Shah Rukh bénéficie d’une base de fans fidèles.

Dans une vidéo, l’entrée de Shah Rukh Khan est accueillie par des sifflets, des hululements et des acclamations imparables. Dans une autre vidéo, la célèbre chanson du film Ruk Ja Oh Dil Deewane suscite des réactions folles du public. Les gens le chantent à haute voix et dansent près de l’écran. C’est la folie du roi Khan. Un film qui est sorti en 1995, reçoit toujours des réactions aussi folles dans les salles. L’emblématique cinéma Maratha Mandir est connu pour diriger DDLJ depuis la date de sortie du film, et il est devenu la plaque tournante de la célébration de l’anniversaire de Shah Rukh Khan.

Juste un jour avant l’anniversaire de SRK, une nouvelle photo des décors de l’acteur tant attendu Pathaan a été divulguée. Sur la photo, Khan avait l’air pimpant dans une chemise bleue avec un jean en denim. L’accompagnant, Deepika Padukone avait l’air grésillant, et les deux ont tourné pour une scène dramatique. Pathaan de Shah Rukh Khan sortira en salles le 23 janvier 2023.