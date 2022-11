Shah Rukh Khan fête ses 57 ans : la star de Pathaan rencontre et salue les SRKians à l’extérieur de Mannat avec AbRam [Watch Video]

Anniversaire de Shah Rukh Khan : L’anniversaire de Shah Rukh Khan est une occasion spéciale pour les fans. Chaque année, Shah Rukh Khan fête son anniversaire avec ses fans fous qui l’attendent devant sa maison, “Mannat”. Cette année également, SRK a rencontré et salué ses fans hier soir en sortant et en déversant de l’amour sur leurs fans. SRK est sorti de Mannat avec son fils AbRam et a donné des baisers à ses fans qui l’attendaient devant sa maison. Si nous parlons de ses prochains films, Shah Rukh sera vu à Pathan, Dunki et Jawan. Le 2 novembre, “King Khan” aura un an de plus et ses fans veulent rendre son anniversaire encore plus spécial. Voir la vidéo.