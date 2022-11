Shah Rukh Khan fera-t-il ensuite un film avec Thalapathy Vijay, un “gars cool” ? Voici ce que King Khan a à dire

Qui ne veut pas faire un film avec Shah Rukh Khan? Maintenant que les frontières entre Bollywood et le cinéma du sud de l’Inde s’estompent, nous voyons de nombreuses stars travailler dans les deux industries. Salman Khan va être vu dans le parrain de Chiranjeevi, Rashmika Mandanna a fait ses débuts à Bollywood et plus encore. Shah Rukh Khan travaille avec le réalisateur sud Atlee pour Jawan. C’est récemment qu’une photo de Shah Rukh Khan posant avec Atlee et Thalapathie Vijay était devenu viral. Les fans des deux stars étaient devenus fous pour la même chose. Est-ce que SRK fait un film avec Thalapathy Vijay ?

Divertissement Nouvelles: Shah Rukh Khan commente Thalapathy Vijay

Eh bien, hier, SRK a organisé une session de questions-réponses avec les fans sur Twitter. Un des fans lui a posé la même question. King Khan a été invité à commenter Thalapathy Vijay et a demandé quand les fans peuvent s’attendre à ce qu’ils collaborent à un film. À cela, SRK a décrit Thalapathy Vijay comme un « mec cool » et a déclaré que lorsque le film doit se produire, cela se produira.

Il est vraiment cool, les films arrivent quand ils arrivent, donc s’ils le doivent, ils le feront. https://t.co/me3xGJmZoC Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 novembre 2022

Shah Rukh Khan a également été invité à décrire Salman Khan et il a eu la meilleure réponse.

Génial et très gentil (désolé deux mots) mais bhai hai na https://t.co/tUvmcOE1RX Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 novembre 2022

King Khan a décrit Akshay Kumar comme un ami merveilleux.

C’est un ami merveilleux depuis des années maintenant et il travaille dur. https://t.co/aoR1DBXLuC Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 novembre 2022

Shah Rukh Khan se prépare pour la sortie de Pathaan. Le film arrive dans les salles en janvier 2023. Le jour de l’anniversaire de Shah Rukh Khan, les réalisateurs ont sorti la bande-annonce du film. Remplis d’action, les fans de SRK ne pouvaient s’empêcher de soutenir son film de retour.