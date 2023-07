Shah Rukh Khan fait la une de la campagne ICC pour la Coupe du monde avec Shubhman Gill et bien d’autres ; les fans réagissent [Watch]

Un jour après avoir envoyé les fans dans une frénésie en partageant la photo de Shah Rukh Khan avec le trophée de la Coupe du monde ODI, le Conseil international de cricket (ICC) a finalement renversé la mèche. L’ICC s’est associée au Board of Control for Cricket in India (BCCI) pour dévoiler la campagne pour la Coupe du monde. La campagne pour la Coupe du monde, qui se tiendra en Inde, a été intitulée « Ça prend un jour ». Maintenant, devinez qui est le showstopper ? Ce n’est autre que la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan. Depuis que la CPI a abandonné la vidéo, Internet ne peut pas garder son calme.

Le premier match de la Coupe du monde devrait commencer le 5 octobre et se terminera le 19 novembre. Le match d’ouverture verra les finalistes de la dernière édition, l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, s’affronter.

La campagne « It Takes One Day » vise à connecter les fans de cricket au « Navarasa », qui signifie les neuf émotions vécues par les joueurs et les fans en une journée, lors d’un match de cricket. Les neuf émotions capturées par la campagne incluent : l’angoisse, la bravoure, la gloire, la joie, la passion, le pouvoir, la fierté, le respect et l’émerveillement. Dans l’annonce, Shah Rukh est accompagné de Shubman Gill, Dinesh Karthik, JP Duminy, Jemimah Rodrigues, Eoin Morgan, Muttiah Muralitharan et Jonty Rhodes, entre autres. La vidéo a également présenté divers moments mémorables de l’histoire de la Coupe du monde de cricket masculin, ainsi qu’une montagne russe d’émotions.

« L’histoire s’écrira et les rêves se réaliseront lors de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023. Tout ce qu’il faut, c’est juste un jour », a légendé ICC dans son message.

History will be written and dreams will be realised at the ICC Men's Cricket World Cup 2023 🏆

All it takes is just one day ✨ pic.twitter.com/G5J0Fyzw0Z

— ICC (@ICC) July 20, 2023