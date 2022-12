Shah Rukh Khan fait équipe avec la star de Kantara Rishab Shetty pour CE film ? Voici tout ce que vous devez savoir

La superstar de Bollywood Shah Rukh Khan est prête à faire son retour sur grand écran avec Pathaan et les fans attendent avec impatience sa performance exceptionnelle. Il y a des rumeurs qui disent que Shah Rukh Khan fera équipe avec l’acteur de Kantara Rishab Shetty et Rakshit Shetty pour un film ? Oui, tu l’as bien lu! Les films de la maison de production Hombale connaissent un succès retentissant, tout cela grâce à ses films les plus rentables de 2022 comme KGF 2 et Kantara. Kantara de Rishab a gardé le public accroché aux écrans avec son scénario sur le point et les performances phénoménales des acteurs. Le film a battu tous les records du box-office.

Récemment, il y a des rapports que les films de Hombale sont en pourparlers avec la star de Jawan Shah Rukh Khan pour un film qui sera réalisé par Rohit Shetty. Selon les rumeurs, Rishab et Rakshit joueraient des rôles de camée dans le film. Eh bien, une source proche de la maison de production a déclaré à IndiaToday.in que les rumeurs ne sont pas vraies. La source a déclaré que le prochain film pan-indien des films de Hombale est Salaar avec Prabhas et Prithviraj Sukumaran, réalisé par Prashanth Neel. La maison de production prévoit un autre film en 2023.

Sur le plan du travail, Pathaan de Shah Rukh Khan sortira le 25 janvier 2023 et mettra en vedette Deepika Padukone, John Abraham dans les rôles principaux. Le 6 décembre, YRF s’est rendu sur les réseaux sociaux et a partagé une seule photo de Shah Rukh Khan. Sur la photo, SRK a été vu avec une expression intense sur son visage et un pistolet à la main. La photo était sous-titrée comme suit : “Il obtient toujours un fusil de chasse au combat !” #Pathaan Célébrez #Pathaan avec #YRF50 uniquement sur grand écran près de chez vous. Sortie en hindi, tamoul et télougou (sic) ».