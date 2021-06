Shah Rukh Khan fait allusion à la reprise du tournage de « Pathan » dans un nouveau post

La superstar Shah Rukh Khan est l’un des acteurs les plus appréciés de Bollywood. Il n’est pas très actif sur Instagram, mais régale ses fans de temps en temps avec ses superbes selfies. Récemment, King Khan a posté une photo de lui et un message, faisant allusion à la reprise du tournage de » Pathan «

Dans le selfie en noir et blanc, Shah Rukh regarde la caméra avec son profil gauche et il parle de couper sa longue barbe et de se remettre au travail.

En partageant la photo, il a écrit: « Ils disent que le temps se mesure en jours, en mois et en barbes… Il est maintenant temps de faire une coupe et de retourner au travail, je suppose… Souhaitant à tous ceux qui reviennent un peu à la normale … des jours et des mois de travail sûrs et sains à venir… je vous aime tous. «

Allant Gaga sur sa photo, les fans de SRK l’ont comblé d’amour et de bénédictions dans le commentaire. « En attendant votre film. Ce serait la normalité », a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a commenté « En attendant avec impatience Pathan ».

Shah Rukh Khan est sur le point de faire un retour sur le grand écran dans le film » Pathan » de 2022, un film d’action soutenu par YRF, qui aurait vu l’acteur essayer le rôle d’un agent secret. Fait intéressant, Salman Khan avait mentionné dans son émission de téléréalité » Bigg Boss 14 » qu’il tournerait pour une apparition dans » Pathan « .

Avec l’assouplissement des restrictions de verrouillage à Mumbai, plusieurs célébrités de B-Town peuvent être vues sortir et reprendre leur travail.

Pour les non avertis, « Pathan » est allé sur les planchers en novembre de l’année dernière. Récemment, le duo de compositeurs Vishal-Shekhar a confirmé avoir composé des chansons pour le film. Le film met également en vedette l’actrice Deepika Padukone et John Abraham.

Shah Rukh Khan était le dernier en 2018 dans le film « Zero » qui mettait également en vedette Anushka Sharma et Katrina Kaif dans les rôles principaux. Le film a été un échec au Box Office et dans une interview en 2019, SRK avait déclaré: « Je viens de terminer le dernier film que j’ai fait et pour le dire à la légère, c’était un désastre. un échec car j’ai eu du succès pendant si longtemps. J’ai donc pris un congé pour les quatre ou cinq prochains mois. «