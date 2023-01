Shah Rukh Khan fait à nouveau aimer Bollywood avec “Pathaan”

Quand Shah Rukh Khan a “averti” les téléspectateurs d’attacher leur ceinture de sécurité ‘kyunki mausam bigadne wala hai,’ il le pensait vraiment. La fièvre « Pathaan » a augmenté avec des fans qui se sont rendus dans des célébrations formidables à travers le pays pour marquer le retour historique de SRK après quatre longues années.

Avait-il à prouver quoi que ce soit avec des années d’illustre carrière derrière lui ? Non. Son retour a-t-il prouvé quelque chose ? Oui. Tout ce qui s’opposait à lui autrefois a été mis au repos avec le rugissement de Pathaan dans les théâtres.

Les gens sont tombés amoureux ‘jhooming’, dansant, sifflant et criant pour SRK qui a finalement atterri sur le grand écran et a mis fin à la longue sécheresse des films de Bollywood qui ne fonctionnaient pas bien au box-office. Oui, le roi de Bollywood est de retour dans les salles avec Badshaah Ô Badshaah jouant dans l’esprit de millions de fans fidèles à travers le monde.

Le battage médiatique autour de son « Pathaan » a été sans précédent et il suffit de Shah Rukh Khan pour enrichir la croyance des gens dans le pouvoir de l’amour… l’amour qu’il a recueilli au fil des ans pour une personne qui il est, qui reste calme lorsqu’il s’oppose et laisse ses actions parler plus fort que les mots.

Se souvenir du déclaration qu’il a fait lorsqu’on l’a interrogé sur les obstacles rencontrés lors de l’arrestation de son fils, Aryan dans l’affaire liée à la drogue ? Rappelez-vous le temps qu’il était trollé pour son goutte-à-goutte pour consoler Saira Banu de la mort de Dilip Kumar ? Ou encore la tendance récente de #BoycottPathaan après sa remarque « d’intolérance croissante » ?

La façon dont il croyait que “le bien l’emportera toujours sur le mal” n’a pas seulement été dite, mais prouvée à plusieurs reprises. flics debout à l’extérieur de Dilip saabLors de ses funérailles, à sa déclaration sarcastique à toute la négativité autour du récit de Pathaan, l’acteur était loin des films mais plus proche de ses fans que jamais.

Il y a des années, quand j’ai chanté Titli dans Chennai Express, une superstar m’a taguée et a dit que je ressemblais à de l’amour. Si je me souviens bien, c’était la première fois qu’un acteur, n’importe où, disait quelque chose de gentil à propos de mon chant. Je me souviens d’avoir ri et pleuré en même temps.— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) 21 octobre 2021

Même sa remarque lors d’un récent festival au Bengale occidental a résumé que SRK a le plus grand cœur de tous, qui néglige silencieusement la critique et la négativité. Il a dit : « Duniya kuch bhi kar le, main aur aap log aur jitney bhi positive log hain sab ke sab, zinda hain (moi, vous tous et toutes les personnes séropositives sont en vie). Pourquoi pas, c’est son amour qui brille de jour en jour, ce qui s’est parfaitement reflété dans la réponse écrasante de Pathaan.

Avec une frénésie dont Bollywood n’a pas été témoin depuis longtemps, le thriller d’espionnage de Shah Rukh est devenu le plus grand début en hindi de tous les temps, battant la version doublée du film Kannada ‘KGF: Chapter 2’ et Hrithik Roshan’s ‘ Guerre’.

« Pathaan » a été déclaré « super hit » par les fans et les critiques. Seulement cette fois, ce sont ses fans qui ont pris sur eux de faire grandir le film parce que cela ressemblait plus à une “victoire personnelle” pour eux. C’était leur façon de transmettre à la méga star: “nous avons compris.”

SRK sait vendre son cinéma même s’il passe par une AMA Internet.

10 minutes #AskSrk puis partir pour une partie de ‘Pitthu’ (Lagori) avec les enfants.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 janvier 2023

“Zero” de SRK, c’était il y a quatre ans. Mais avec ‘Pathaan’, on a l’impression que SRK n’a jamais vraiment été loin de Bollywood.

Peut-être devons-nous parfois prendre ses plaisanteries sarcastiques sur les oiseaux bleus plus au sérieux.

“Main khud Bollywood hoon !”

