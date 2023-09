Shah Rukh Khan et Sunny Deol posent ensemble à la soirée à succès de Gadar 2, les internautes disent « Darr 2 chargement »

Shah Rukh Khan et Sunny Deol ont joué ensemble dans le thriller psychologique romantique Darr de 1993, dans lequel Deol n’était pas satisfait de la façon dont le personnage méchant de Shah Rukh était glorifié.

Shah Rukh Khan a assisté hier soir à la soirée à succès de Gadar 2 avec sa femme Gauri Khan. Après la fin de la fête, l’acteur de Pathaan a été vu posant avec Sunny Deol pour les photographes. Les photos et vidéos, partagées par plusieurs comptes paparazzi, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les fans ont réagi au clip en disant que les deux acteurs devraient désormais collaborer ensemble pour Darr 2.

Récemment, alors qu’il faisait sa session #AskSRK sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) tout en faisant la promotion de son prochain acteur Jawan, Shah Rukh Khan avait déclaré qu’il aimait Gadar 2. Dans une interview, Deol avait également partagé qu’il avait reçu un appel de Khan auparavant. la famille de ce dernier a regardé le récent blockbuster.

S’adressant à Times Now, l’acteur Damini a déclaré : « Shah Rukh Khan avait vu le film. Avant cela, il m’avait appelé et m’avait souhaité bonne chance. Il était si heureux et il m’a dit ‘Je suis si heureux, tu mérites vraiment « et j’ai dit merci. Ensuite, j’ai parlé à sa femme (Gauri Khan) et à son fils (Aryan Khan). Et il a dit que ce soir, nous allions regarder ce film. Et après ça, il l’avait vu, et je Je pense que c’est à ce moment-là qu’il a tweeté. C’était si beau. Plusieurs fois, je l’ai également appelé et nous avons partagé nos réflexions sur certaines choses. À propos des problèmes passés – quels qu’ils soient, je dirais que le temps guérit tout et nous avançons. C’est comme ça que la vie devrait être. »





Le thriller romantique psychologique de 1993 Darr mettait en vedette Shah Rukh Khan, Juhi Chawla et Sunny Deol dans les rôles principaux. Cependant, Deol n’était pas satisfait de la façon dont le personnage méchant de Shah Rukh était glorifié et ce dernier a volé la vedette dans tout le film en tant que principal antagoniste. L’acteur de Ghayal avait déclaré qu’il n’avait pas parlé à l’acteur de Baazigar pendant seize ans après la sortie du réalisateur de Yash Chopra. Il semblerait que les deux acteurs aient désormais enterré la hache de guerre entre eux, et prêts à conquérir le box-office avec leurs films respectifs.