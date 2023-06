Shah Rukh Khan et Suhana Khan collaboreront professionnellement pour un film de Siddharth Anand ?

C’est une année à succès pour Shah Rukh Khan, après le succès de Pathaan, il se prépare pour deux films à venir intitulés Jawan et Dunki. Le tournage de Jawan est terminé et les fans attendent avec impatience la sortie du teaser du film le plus attendu de l’année. En dehors de cela, les fans en veulent plus de la superstar et il est rapporté qu’il collaborera avec sa fille Suhana Khan pour l’un de ses prochains projets. L’acteur a déjà travaillé professionnellement avec son fils Aryan Khan sur une publicité pour sa marque de vêtements D’yavol X. Il est maintenant ravi de s’associer à sa jeune fille pour un film.

Selon les rapports de Pinkvilla, la débutante Suhana Khan a mis en sac son deuxième film mais sa première sortie en salles. Son premier film The Archies sera une sortie OTT et sa sortie sur grand écran sera avec son père. Le film père et fille reste sans titre maintenant. Ledit film sera également une réunion de Shah Rukh Khan et du réalisateur Siddharth Anand qui a dirigé Pathaan. Il sera produit par la société de production maison de l’acteur Red Chillies Entertainment et Photos de Marflix.

Une source proche du développement a informé le portail d’informations sur le divertissement que SRK et Siddharth Anand devraient travailler à plusieurs titres dans ce film après Pathaan. Apparemment, la pré-production du film qui sera intitulé a déjà commencé et le les parties prenantes sont désireuses de prendre le film sur les planchers. Shah Rukh commencera à travailler sur le projet principalement d’ici la fin de l’année après avoir terminé Dunki. L’acteur et le réalisateur sont prêts à développer leur se lier davantage en s’aventurant dans une coproduction.

Le film sera la première collaboration entre l’acteur et le réalisateur de Pathaan en tant que producteurs. Il est rapporté qu’en raison de la demande du scénario, Shah Rukh Khan et Suhana Khan se sont réunis. La source a ajouté, « C’est un sujet qui appelle naturellement ce casting et tous les détails ont été gardés secrets pour l’instant. Shah Rukh et Suhana sont ravis de collaborer à titre professionnel. » Si l’on en croit les rapports de Pinkvilla, le duo père-fille Shah Rukh Khan et Suhana Khan collaboreront professionnellement pour la première fois.

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan a plusieurs projets en cours, notamment Jawan, Dunki et Tiger Vs Pathaan. Suhana Khan fera ses débuts avec The Archies de Zoya Akhtar, dont la sortie est prévue sur Netflix en novembre 2023.